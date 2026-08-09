C’è sempre una prima volta: come pulire e aprire le cozze in poche mosse

Pulire le cozze può sembrare complicato, ma con qualche semplice accorgimento è possibile ottenere un risultato impeccabile e portare in tavola piatti di mare gustosi e sicuri, anche se è la prima volta.

Le cozze sono tra i molluschi più amati della cucina italiana e rappresentano l’ingrediente principale di ricette tradizionali come spaghetti, impepate e zuppe di pesce. Prima di metterle in pentola, però, è fondamentale dedicare qualche minuto alla loro preparazione. Una corretta pulizia delle cozze permette di eliminare impurità, residui e sabbia, preservando tutto il loro sapore naturale e garantendo una migliore esperienza a tavola.

Chi non ha mai affrontato questa operazione spesso teme di sbagliare, ma in realtà bastano pochi strumenti e un pizzico di pazienza. Riconoscere cozze fresche, eliminare il bisso e pulire accuratamente il guscio sono i passaggi che fanno davvero la differenza prima della cottura o dell’eventuale apertura a crudo.

Il segreto parte dalla scelta: ecco cosa osservare prima di iniziare

Il primo passo non riguarda il lavaggio, ma l’acquisto. Una cozza fresca presenta un guscio ben chiuso, dal colore nero lucido, e sprigiona un leggero profumo di mare. Se alcuni esemplari risultano rotti oppure già aperti senza richiudersi dopo un lieve colpetto, è preferibile scartarli. La freschezza del prodotto è il presupposto indispensabile per una buona preparazione e rappresenta anche un importante indicatore di sicurezza alimentare.

Una volta sistemate sul piano di lavoro, si passa alla pulizia vera e propria. Occorre raschiare delicatamente il guscio con il dorso di un coltellino oppure utilizzare una paglietta per eliminare le incrostazioni. Successivamente bisogna rimuovere il bisso, la caratteristica “barbetta” che fuoriesce dalla conchiglia, tirandola con decisione ma senza rompere il guscio. Terminata questa fase, le cozze devono essere risciacquate più volte sotto acqua corrente, sfregandole delicatamente fino a quando l’acqua risulta limpida. Una pulizia accurata riduce la presenza di residui e valorizza il gusto naturale del mollusco.

Aprirle senza romperle: il dettaglio che cambia il risultato finale

Non tutte le preparazioni richiedono lo stesso metodo di apertura. Se la ricetta prevede cozze crude, è necessario utilizzare un coltellino sottile, facendo scorrere con delicatezza la lama lungo il bordo della conchiglia fino al punto di giuntura. A quel punto, con movimenti precisi e senza forzare, si separano le due valve. Quando il mollusco rimane integro su una sola metà del guscio è generalmente indice di buona freschezza, un particolare spesso sottovalutato ma molto importante.

Se invece si preferisce aprirle durante la cottura, il procedimento è ancora più semplice. Le cozze vengono versate in un tegame già caldo, si coprono con un coperchio e si lasciano schiudere a fuoco medio-alto, scuotendo di tanto in tanto la pentola. A piacere si possono aggiungere aglio, peperoncino oppure un po’ di vino bianco prima di coprire. Una volta aperte, sono pronte per essere utilizzate nelle ricette preferite. È consigliabile consumarle subito dopo l’acquisto oppure, se necessario, conservarle in frigorifero per non più di un giorno dopo la pulizia. Seguire questi semplici passaggi consente anche a chi è alle prime armi di preparare cozze perfettamente pulite e pronte per ogni ricetta di mare.