Ciambellone della nonna, i tuoi risvegli non saranno più banali

Soffice, profumato e genuino: il ciambellone della nonna è il dolce perfetto per iniziare la giornata con il sorriso e trasformare ogni colazione in un momento speciale. Ci sono ricette che non passano mai di moda e che, con il loro profumo, riescono a riportare alla mente i ricordi più belli. Il ciambellone della nonna è uno di questi: un dolce semplice, preparato con ingredienti genuini e facilmente reperibili, capace di conquistare tutta la famiglia grazie alla sua consistenza soffice e al suo sapore delicato. È ideale da gustare a colazione insieme a una tazza di latte o caffè, ma anche a merenda con una spremuta o una tazza di tè. La forza di questa ricetta è la sua semplicità. …

Soffice, profumato e genuino: il ciambellone della nonna è il dolce perfetto per iniziare la giornata con il sorriso e trasformare ogni colazione in un momento speciale.

Ci sono ricette che non passano mai di moda e che, con il loro profumo, riescono a riportare alla mente i ricordi più belli. Il ciambellone della nonna è uno di questi: un dolce semplice, preparato con ingredienti genuini e facilmente reperibili, capace di conquistare tutta la famiglia grazie alla sua consistenza soffice e al suo sapore delicato. È ideale da gustare a colazione insieme a una tazza di latte o caffè, ma anche a merenda con una spremuta o una tazza di tè.

La forza di questa ricetta è la sua semplicità. Non servono tecniche particolari né attrezzature professionali: bastano pochi passaggi per ottenere un dolce alto, morbido e profumato, perfetto da personalizzare con scorza di limone, vaniglia o una spolverata di zucchero a velo. Un classico della tradizione che continua a essere una delle preparazioni più amate nelle cucine italiane.

Ingredienti della ricetta

300 g di farina 00

250 g di zucchero

4 uova

120 ml di latte

120 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Scorza grattugiata di un limone

1 bustina di vanillina oppure estratto di vaniglia

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare

Procedimento passo passo della ricetta

Rompi le uova in una ciotola capiente e montale con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungi a filo l’olio di semi continuando a mescolare.

Versa il latte e incorpora la scorza grattugiata del limone e la vaniglia.

Setaccia insieme la farina, il lievito e il pizzico di sale.

Unisci gradualmente gli ingredienti secchi al composto liquido, mescolando delicatamente fino a ottenere un impasto liscio e privo di grumi.

Imburra e infarina uno stampo da ciambella.

Versa l’impasto nello stampo distribuendolo in modo uniforme.

Cuoci in forno statico preriscaldato a 170-180 °C per circa 40-45 minuti, verificando la cottura con la prova dello stecchino.

Sforna il ciambellone e lascialo raffreddare completamente prima di estrarlo dallo stampo.

Completa con una generosa spolverata di zucchero a velo prima di servirlo.

Il ciambellone della nonna è il dolce ideale per chi ama le ricette semplici ma ricche di sapore. Morbido per diversi giorni e perfetto da inzuppare nel latte o nel cappuccino, conquista con la sua consistenza soffice e il profumo che invade tutta la casa durante la cottura. Prepararlo significa riscoprire il piacere dei dolci fatti in casa e regalare a tutta la famiglia una colazione autentica, capace di rendere ogni risveglio molto meno banale.