Protezione capelli, da sole, mare e cloro, tutti gli accorgimenti da adottare per un capello a prova di phon

Il sole, la salsedine e il cloro possono mettere a dura prova la salute della chioma, rendendola secca, opaca e difficile da gestire. Con pochi accorgimenti mirati è però possibile proteggere i capelli durante l’estate e ritrovarli morbidi, luminosi e pronti per la piega anche dopo le vacanze. L’estate è sinonimo di giornate all’aria aperta, bagni al mare e tuffi in piscina, ma rappresenta anche uno dei periodi più delicati per la salute dei capelli. I raggi UV, la salsedine e il cloro agiscono infatti sulla fibra capillare alterandone l’equilibrio naturale, favorendo disidratazione, perdita di elasticità e un progressivo indebolimento della struttura. Il risultato è una chioma più crespa, difficile da districare e spesso priva della naturale brillantezza. Molte persone …

Il sole, la salsedine e il cloro possono mettere a dura prova la salute della chioma, rendendola secca, opaca e difficile da gestire. Con pochi accorgimenti mirati è però possibile proteggere i capelli durante l’estate e ritrovarli morbidi, luminosi e pronti per la piega anche dopo le vacanze.

L’estate è sinonimo di giornate all’aria aperta, bagni al mare e tuffi in piscina, ma rappresenta anche uno dei periodi più delicati per la salute dei capelli. I raggi UV, la salsedine e il cloro agiscono infatti sulla fibra capillare alterandone l’equilibrio naturale, favorendo disidratazione, perdita di elasticità e un progressivo indebolimento della struttura. Il risultato è una chioma più crespa, difficile da districare e spesso priva della naturale brillantezza.

Molte persone concentrano le proprie attenzioni esclusivamente sulla pelle, dimenticando che anche i capelli hanno bisogno di essere difesi dagli agenti esterni. Una corretta routine permette invece di limitare i danni e di mantenere la chioma sana per tutta la stagione. La prevenzione è il vero segreto per avere capelli forti, morbidi e facili da asciugare, evitando di intervenire solo quando i segni dello stress estivo sono ormai evidenti.

Perché sole, mare e piscina possono stressare la chioma

L’esposizione prolungata ai raggi solari tende a ridurre l’idratazione naturale del capello, rendendolo più fragile e vulnerabile. A questo si aggiunge l’azione della salsedine, che da un lato regala volume e movimento, ma dall’altro può lasciare la fibra capillare più secca se non viene rimossa correttamente. Anche il cloro presente nelle piscine contribuisce a impoverire il film protettivo naturale del capello, aumentando il rischio di doppie punte e di una maggiore ruvidità al tatto. Le chiome colorate, decolorate o trattate chimicamente risultano generalmente ancora più esposte, poiché la loro struttura è già più sensibile rispetto a quella di un capello naturale.

Per limitare questi effetti è utile adottare alcune semplici abitudini prima, durante e dopo l’esposizione. Applicare un prodotto con filtri protettivi specifici per capelli crea una barriera contro i raggi UV, mentre raccogliere la chioma o indossare un cappello nelle ore più calde riduce ulteriormente lo stress provocato dal sole. Dopo ogni bagno è consigliabile risciacquare i capelli con acqua dolce appena possibile, così da eliminare residui di sale o cloro che, lasciati a lungo sulla fibra, potrebbero accentuare la disidratazione. Anche l’idratazione costante attraverso maschere e trattamenti nutrienti aiuta a mantenere il capello elastico e luminoso.

La routine ideale per arrivare al phon con capelli morbidi e disciplinati

Una volta rientrati a casa, la detersione assume un ruolo fondamentale. Utilizzare uno shampoo delicato consente di eliminare impurità e residui senza impoverire ulteriormente la chioma. Successivamente è importante applicare un balsamo o una maschera nutriente, lasciandoli agire per alcuni minuti affinché gli ingredienti emollienti possano penetrare nella fibra capillare. Pettinare i capelli con un pettine a denti larghi quando sono ancora umidi permette inoltre di ridurre il rischio di rotture e di preservarne la naturale elasticità. Una chioma ben idratata si asciuga più facilmente e mantiene una piega più ordinata.

Anche il momento dell’asciugatura richiede qualche attenzione in più. Tamponare delicatamente i capelli con un asciugamano, senza strofinarli energicamente, evita di sollevare le cuticole e di aumentare l’effetto crespo. Prima del phon è consigliabile applicare un termoprotettore per schermare la fibra dal calore e utilizzare una temperatura moderata, mantenendo l’asciugacapelli a una distanza adeguata. Concludere l’asciugatura con un getto d’aria più fresca aiuta a chiudere le cuticole e a rendere la chioma più luminosa. Proteggere i capelli dal sole, dal mare e dal cloro non significa rinunciare all’estate, ma imparare a prendersene cura con costanza, così da ritrovarsi ogni giorno con capelli sani, morbidi e pronti per una piega dall’aspetto impeccabile.