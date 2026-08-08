Crema pasticcera al microonde, dimenticati del pentolino

Veloce, cremosa e facilissima da preparare: con il microonde la crema pasticcera è pronta in pochi minuti e senza dover restare ai fornelli.
La crema pasticcera al microonde è una soluzione pratica per chi desidera preparare uno dei grandi classici della pasticceria italiana senza utilizzare il tradizionale pentolino. Grazie a questo metodo bastano pochi minuti e qualche semplice accorgimento per ottenere una crema liscia, vellutata e perfetta da utilizzare in tantissime preparazioni. È l’ideale quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto di una crema fatta in casa.
Il segreto di questa preparazione è mescolare il composto a intervalli regolari durante la cottura, così da evitare la formazione di grumi e ottenere una consistenza uniforme. La crema pasticcera cotta al microonde è perfetta per farcire torte, crostate, bignè, cannoncini e dolci al cucchiaio, ma può essere gustata anche da sola, accompagnata da biscotti o frutta fresca. Una ricetta semplice che permette di dimenticare il pentolino senza rinunciare alla qualità.
Ingredienti della ricetta
- 500 ml di latte intero
- 2 uova intere
- 100 g di zucchero
- 50 g di amido di mais oppure farina 00
- Scorza grattugiata di un limone non trattato oppure una bacca di vaniglia
- Un pizzico di sale
Procedimento passo passo della ricetta
- Versare in una ciotola adatta al microonde le uova e lo zucchero, quindi lavorarle con una frusta fino a ottenere un composto chiaro.
- Aggiungere l’amido di mais setacciato continuando a mescolare per eliminare eventuali grumi.
- Unire gradualmente il latte, sempre mescolando, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
- Profumare con scorza di limone oppure con la vaniglia.
- Cuocere nel microonde alla massima potenza per circa 2 minuti.
- Estrarre la ciotola e mescolare energicamente con una frusta.
- Rimettere nel microonde per altri 1-2 minuti e ripetere l’operazione fino a quando la crema risulterà densa e vellutata.
- Una volta pronta, mescolare ancora per renderla perfettamente liscia.
- Trasferire la crema in una ciotola pulita e coprirla con pellicola a contatto per evitare la formazione della pellicina.
- Lasciarla raffreddare completamente prima di utilizzarla per farcire dolci oppure conservarla in frigorifero.
La crema pasticcera al microonde è la dimostrazione che anche una preparazione tradizionale può diventare più semplice e veloce senza perdere cremosità e sapore. Perfetta per chi ha poco tempo o desidera evitare la cottura sul fornello, permette di ottenere un risultato morbido e uniforme con il minimo sforzo. Una ricetta da tenere sempre a portata di mano per preparare in pochi minuti una delle creme più amate della pasticceria, pronta ad arricchire qualsiasi dessert.