Crema pasticcera al microonde, dimenticati del pentolino

Veloce, cremosa e facilissima da preparare: con il microonde la crema pasticcera è pronta in pochi minuti e senza dover restare ai fornelli. La crema pasticcera al microonde è una soluzione pratica per chi desidera preparare uno dei grandi classici della pasticceria italiana senza utilizzare il tradizionale pentolino. Grazie a questo metodo bastano pochi minuti e qualche semplice accorgimento per ottenere una crema liscia, vellutata e perfetta da utilizzare in tantissime preparazioni. È l’ideale quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto di una crema fatta in casa. Il segreto di questa preparazione è mescolare il composto a intervalli regolari durante la cottura, così da evitare la formazione di grumi e ottenere una consistenza uniforme. La …

Veloce, cremosa e facilissima da preparare: con il microonde la crema pasticcera è pronta in pochi minuti e senza dover restare ai fornelli.

La crema pasticcera al microonde è una soluzione pratica per chi desidera preparare uno dei grandi classici della pasticceria italiana senza utilizzare il tradizionale pentolino. Grazie a questo metodo bastano pochi minuti e qualche semplice accorgimento per ottenere una crema liscia, vellutata e perfetta da utilizzare in tantissime preparazioni. È l’ideale quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto di una crema fatta in casa.

Il segreto di questa preparazione è mescolare il composto a intervalli regolari durante la cottura, così da evitare la formazione di grumi e ottenere una consistenza uniforme. La crema pasticcera cotta al microonde è perfetta per farcire torte, crostate, bignè, cannoncini e dolci al cucchiaio, ma può essere gustata anche da sola, accompagnata da biscotti o frutta fresca. Una ricetta semplice che permette di dimenticare il pentolino senza rinunciare alla qualità.

Ingredienti della ricetta

500 ml di latte intero

2 uova intere

100 g di zucchero

50 g di amido di mais oppure farina 00

Scorza grattugiata di un limone non trattato oppure una bacca di vaniglia

Un pizzico di sale

Procedimento passo passo della ricetta

Versare in una ciotola adatta al microonde le uova e lo zucchero, quindi lavorarle con una frusta fino a ottenere un composto chiaro.

Aggiungere l’amido di mais setacciato continuando a mescolare per eliminare eventuali grumi.

Unire gradualmente il latte, sempre mescolando, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Profumare con scorza di limone oppure con la vaniglia.

Cuocere nel microonde alla massima potenza per circa 2 minuti.

Estrarre la ciotola e mescolare energicamente con una frusta.

Rimettere nel microonde per altri 1-2 minuti e ripetere l’operazione fino a quando la crema risulterà densa e vellutata.

Una volta pronta, mescolare ancora per renderla perfettamente liscia.

Trasferire la crema in una ciotola pulita e coprirla con pellicola a contatto per evitare la formazione della pellicina.

Lasciarla raffreddare completamente prima di utilizzarla per farcire dolci oppure conservarla in frigorifero.

La crema pasticcera al microonde è la dimostrazione che anche una preparazione tradizionale può diventare più semplice e veloce senza perdere cremosità e sapore. Perfetta per chi ha poco tempo o desidera evitare la cottura sul fornello, permette di ottenere un risultato morbido e uniforme con il minimo sforzo. Una ricetta da tenere sempre a portata di mano per preparare in pochi minuti una delle creme più amate della pasticceria, pronta ad arricchire qualsiasi dessert.