Crema pasticcera al microonde, dimenticati del pentolino

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Veloce, cremosa e facilissima da preparare: con il microonde la crema pasticcera è pronta in pochi minuti e senza dover restare ai fornelli. La crema pasticcera al microonde è una soluzione pratica per chi desidera preparare uno dei grandi classici della pasticceria italiana senza utilizzare il tradizionale pentolino. Grazie a questo metodo bastano pochi minuti e qualche semplice accorgimento per ottenere una crema liscia, vellutata e perfetta da utilizzare in tantissime preparazioni. È l’ideale quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto di una crema fatta in casa. Il segreto di questa preparazione è mescolare il composto a intervalli regolari durante la cottura, così da evitare la formazione di grumi e ottenere una consistenza uniforme. La …

crema pasticcera al microonde

Veloce, cremosa e facilissima da preparare: con il microonde la crema pasticcera è pronta in pochi minuti e senza dover restare ai fornelli.

La crema pasticcera al microonde è una soluzione pratica per chi desidera preparare uno dei grandi classici della pasticceria italiana senza utilizzare il tradizionale pentolino. Grazie a questo metodo bastano pochi minuti e qualche semplice accorgimento per ottenere una crema liscia, vellutata e perfetta da utilizzare in tantissime preparazioni. È l’ideale quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto di una crema fatta in casa.

Il segreto di questa preparazione è mescolare il composto a intervalli regolari durante la cottura, così da evitare la formazione di grumi e ottenere una consistenza uniforme. La crema pasticcera cotta al microonde è perfetta per farcire torte, crostate, bignè, cannoncini e dolci al cucchiaio, ma può essere gustata anche da sola, accompagnata da biscotti o frutta fresca. Una ricetta semplice che permette di dimenticare il pentolino senza rinunciare alla qualità.

Ingredienti della ricetta

  • 500 ml di latte intero
  • 2 uova intere
  • 100 g di zucchero
  • 50 g di amido di mais oppure farina 00
  • Scorza grattugiata di un limone non trattato oppure una bacca di vaniglia
  • Un pizzico di sale

Procedimento passo passo della ricetta

  • Versare in una ciotola adatta al microonde le uova e lo zucchero, quindi lavorarle con una frusta fino a ottenere un composto chiaro.
  • Aggiungere l’amido di mais setacciato continuando a mescolare per eliminare eventuali grumi.
  • Unire gradualmente il latte, sempre mescolando, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
  • Profumare con scorza di limone oppure con la vaniglia.
  • Cuocere nel microonde alla massima potenza per circa 2 minuti.
  • Estrarre la ciotola e mescolare energicamente con una frusta.
  • Rimettere nel microonde per altri 1-2 minuti e ripetere l’operazione fino a quando la crema risulterà densa e vellutata.
  • Una volta pronta, mescolare ancora per renderla perfettamente liscia.
  • Trasferire la crema in una ciotola pulita e coprirla con pellicola a contatto per evitare la formazione della pellicina.
  • Lasciarla raffreddare completamente prima di utilizzarla per farcire dolci oppure conservarla in frigorifero.

La crema pasticcera al microonde è la dimostrazione che anche una preparazione tradizionale può diventare più semplice e veloce senza perdere cremosità e sapore. Perfetta per chi ha poco tempo o desidera evitare la cottura sul fornello, permette di ottenere un risultato morbido e uniforme con il minimo sforzo. Una ricetta da tenere sempre a portata di mano per preparare in pochi minuti una delle creme più amate della pasticceria, pronta ad arricchire qualsiasi dessert.