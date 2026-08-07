Cantucci al cioccolato irresistibili, la ricetta della nonna

Croccanti, ricchi di gocce di cioccolato e dal profumo che invade tutta la cucina, i cantucci al cioccolato sono una variante golosa del celebre biscotto toscano. Una ricetta semplice che richiama i sapori autentici di una volta. I cantucci al cioccolato sono perfetti per chi ama i biscotti dal gusto intenso e dalla consistenza fragrante. Pur ispirandosi alla ricetta tradizionale, questa versione conquista grazie all’aggiunta del cioccolato, che rende ogni morso ancora più ricco e piacevole. Sono ideali per la colazione, da accompagnare a una tazza di latte o tè, ma anche da servire a fine pasto insieme a un caffè o a una bevanda calda. La doppia cottura, caratteristica dei cantucci, regala quella croccantezza che li rende inconfondibili. Preparare …

Croccanti, ricchi di gocce di cioccolato e dal profumo che invade tutta la cucina, i cantucci al cioccolato sono una variante golosa del celebre biscotto toscano. Una ricetta semplice che richiama i sapori autentici di una volta.

I cantucci al cioccolato sono perfetti per chi ama i biscotti dal gusto intenso e dalla consistenza fragrante. Pur ispirandosi alla ricetta tradizionale, questa versione conquista grazie all’aggiunta del cioccolato, che rende ogni morso ancora più ricco e piacevole. Sono ideali per la colazione, da accompagnare a una tazza di latte o tè, ma anche da servire a fine pasto insieme a un caffè o a una bevanda calda. La doppia cottura, caratteristica dei cantucci, regala quella croccantezza che li rende inconfondibili.

Preparare i cantucci al cioccolato fatti in casa non richiede particolari difficoltà. Bastano pochi ingredienti genuini e qualche semplice accorgimento per ottenere biscotti dorati all’esterno e ricchi di golose gocce di cioccolato all’interno. Seguendo passo dopo passo il procedimento, sarà possibile portare in tavola dei dolci perfetti da conservare per diversi giorni, mantenendo tutta la loro fragranza e il loro sapore.

Ingredienti della ricetta

300 g di farina 00.

150 g di zucchero.

2 uova.

80 g di burro morbido.

8 g di lievito per dolci.

1 cucchiaino di estratto di vaniglia.

100 g di gocce di cioccolato fondente.

Un pizzico di sale.

Latte q.b. per spennellare.

Procedimento passo passo della ricetta

Versare la farina in una ciotola insieme allo zucchero, al lievito e al pizzico di sale.

Aggiungere il burro morbido, le uova e l’estratto di vaniglia, iniziando a lavorare gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Incorporare delicatamente le gocce di cioccolato distribuendole uniformemente nell’impasto.

Trasferire il composto sul piano di lavoro e impastare brevemente fino a ottenere un panetto liscio.

Dividere l’impasto in due filoncini della stessa dimensione e sistemarli su una teglia rivestita con carta forno.

Spennellare leggermente la superficie con un po’ di latte per favorire una doratura uniforme.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti, fino a quando i filoncini risulteranno ben dorati.

Sfornare e lasciare intiepidire per alcuni minuti.

Tagliare i filoncini in diagonale ricavando i classici cantucci dello spessore di circa 1,5-2 centimetri.

Disporre nuovamente i biscotti sulla teglia con il lato tagliato rivolto verso l’alto.

Proseguire la seconda cottura per circa 10-15 minuti, girandoli a metà tempo per renderli croccanti su entrambi i lati.

Lasciare raffreddare completamente prima di servirli o conservarli in un contenitore ermetico.

I cantucci al cioccolato sono la dimostrazione che anche una ricetta semplice può regalare grandi soddisfazioni. La loro consistenza fragrante, unita alla dolcezza del cioccolato, li rende perfetti in ogni momento della giornata. Preparati secondo la tradizione casalinga e con ingredienti genuini, ricordano i dolci che una volta venivano sfornati nelle cucine delle nonne, capaci di profumare tutta la casa e di trasformare una semplice pausa in un momento speciale. Una ricetta che conquista grandi e piccoli e che, una volta provata, entrerà facilmente tra i grandi classici da rifare più volte durante l’anno.