Le proteine in polvere fanno male?

Le proteine in polvere sono entrate nella routine di molti sportivi, ma il loro utilizzo non riguarda soltanto chi frequenta la palestra. Tra dubbi su reni, fegato, cuore e aumento di peso, capire quando possono essere utili e quando invece è necessario fare attenzione diventa fondamentale. Il primo punto da chiarire è che le proteine in polvere sono integratori alimentari che permettono di assumere proteine in forma concentrata e pratica. Possono essere ottenute da diverse fonti, tra cui siero del latte, caseina, uovo, soia e pisello. Sono particolarmente diffuse tra chi pratica attività fisica e vuole aumentare o mantenere la massa muscolare, ma possono essere utilizzate anche in altri contesti nutrizionali. Se assunte nelle quantità appropriate, le proteine in polvere …

Le proteine in polvere sono entrate nella routine di molti sportivi, ma il loro utilizzo non riguarda soltanto chi frequenta la palestra. Tra dubbi su reni, fegato, cuore e aumento di peso, capire quando possono essere utili e quando invece è necessario fare attenzione diventa fondamentale.

Il primo punto da chiarire è che le proteine in polvere sono integratori alimentari che permettono di assumere proteine in forma concentrata e pratica. Possono essere ottenute da diverse fonti, tra cui siero del latte, caseina, uovo, soia e pisello. Sono particolarmente diffuse tra chi pratica attività fisica e vuole aumentare o mantenere la massa muscolare, ma possono essere utilizzate anche in altri contesti nutrizionali. Se assunte nelle quantità appropriate, le proteine in polvere non sono considerate automaticamente dannose per la salute: il loro ruolo è principalmente quello di integrare l’apporto proteico della normale alimentazione.

Il punto centrale, quindi, non è stabilire se la polvere sia di per sé pericolosa, ma valutare quantità, necessità individuali e condizioni di salute. L’organismo utilizza gli aminoacidi derivati dalle proteine indipendentemente dal fatto che queste provengano da un alimento tradizionale o da un integratore. Ciò non significa però che tutti abbiano bisogno di uno shaker proteico durante la giornata. Il fabbisogno di proteine cambia in base all’età, all’attività fisica, alla composizione corporea e alle caratteristiche individuali, ed è proprio da queste variabili che dovrebbe partire ogni scelta.

Il problema non è sempre la polvere: è qui che quantità e condizioni personali fanno la differenza

Quando l’assunzione è adeguata alle necessità della persona, le proteine in polvere possono rappresentare semplicemente uno strumento per raggiungere più facilmente il proprio fabbisogno quotidiano. Possono trovare spazio nell’alimentazione degli sportivi, ma anche in situazioni nelle quali risulta più difficile ottenere una quantità sufficiente di proteine attraverso i normali alimenti. Anche chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, per esempio, può ricorrere a prodotti a base di fonti vegetali come soia o pisello quando esiste una reale esigenza nutrizionale. L’integratore, tuttavia, non dovrebbe essere considerato automaticamente necessario solo perché si pratica sport, né sostituire senza motivo una dieta varia ed equilibrata.

I possibili problemi emergono soprattutto quando le quantità diventano eccessive o quando l’integrazione viene intrapresa senza considerare eventuali condizioni preesistenti. Un consumo elevato può essere associato a disturbi gastrointestinali come gonfiore, crampi, nausea o diarrea, mentre alcuni prodotti possono contenere ingredienti o additivi poco tollerati da determinate persone. Una particolare cautela è necessaria in presenza di patologie renali o epatiche, situazioni nelle quali modificare sensibilmente l’apporto proteico richiede una valutazione professionale. Assumere più proteine del necessario non significa automaticamente ottenere più muscoli o maggiori benefici e, soprattutto in presenza di problemi di salute, il fai da te può trasformare un’integrazione superflua in un rischio evitabile.

C’è poi un errore molto comune: pensare che più proteine significhino automaticamente più risultati

Uno dei dubbi più frequenti riguarda il peso corporeo. Le proteine in polvere non fanno ingrassare semplicemente perché vengono consumate sotto forma di integratore. Come qualsiasi alimento che apporta energia, però, entrano nel bilancio calorico complessivo della giornata. Se l’apporto energetico supera stabilmente le necessità dell’organismo, anche le calorie provenienti dagli integratori contribuiscono all’eccesso. Allo stesso tempo, in chi svolge un adeguato allenamento di forza, un corretto apporto proteico favorisce i processi necessari al mantenimento e alla costruzione della massa muscolare. Bere un frullato proteico senza uno stimolo muscolare adeguato non basta quindi a far crescere i muscoli: allenamento, alimentazione complessiva, recupero e continuità restano elementi decisivi.

Anche la quantità giornaliera non può essere trasformata in un numero valido indistintamente per tutti. Come riferimento generale per gli adulti viene spesso indicato un apporto di circa 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno, mentre nelle persone che svolgono attività fisica regolare e intensa le necessità possono essere superiori e arrivare, a seconda del caso, nell’ordine di 1,2-2 grammi per chilogrammo. Sono valori di riferimento che devono comunque essere inseriti nel quadro complessivo dell’alimentazione e delle condizioni individuali. Prima di aggiungere proteine in polvere è quindi importante considerare quante proteine vengono già assunte con carne, pesce, uova, latticini, legumi e altri alimenti. Se la dieta copre già il fabbisogno, aumentare ulteriormente l’apporto non garantisce vantaggi aggiuntivi; quando invece esiste una necessità concreta, l’integratore può essere una soluzione pratica, preferibilmente dopo aver valutato quantità e modalità di assunzione con un medico o un nutrizionista.