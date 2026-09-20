Funghi alle unghie, possiamo eliminarli con l’acqua ossigenata?

L’unghia comincia a cambiare colore, diventa più spessa oppure tende a sfaldarsi e immediatamente pensiamo a un fungo. Tra i rimedi casalinghi più utilizzati troviamo l’acqua ossigenata: costa poco, è presente praticamente in ogni casa e viene spesso consigliata per “disinfettare” l’unghia.

Ma possiamo davvero debellare una micosi delle unghie con l’acqua ossigenata? La risposta è meno semplice di quanto sembri. L’acqua ossigenata non rappresenta un trattamento standard in grado di eliminare in modo affidabile l’onicomicosi e utilizzarla ripetutamente sulla pelle può provocare irritazione.

Il problema è anche nella posizione dell’infezione. Il fungo può interessare la lamina ungueale e il tessuto sottostante: trattare soltanto la superficie dell’unghia non significa necessariamente raggiungere ed eliminare l’infezione.

Cosa fare quando sospettiamo una micosi dell’unghia?

Prima di iniziare qualsiasi trattamento dobbiamo essere sicuri che si tratti realmente di un fungo. Unghie ispessite, giallastre o deformate possono avere anche altre cause, come traumi ripetuti o alcune patologie della pelle.

Quando viene confermata un’onicomicosi, il trattamento dipende dall’estensione e dalla gravità. Il medico può valutare antimicotici specifici da applicare sull’unghia oppure, in determinati casi, farmaci per via orale. La terapia può richiedere parecchio tempo perché bisogna attendere anche la crescita della nuova unghia sana.

Questo vale soprattutto per le unghie dei piedi, che crescono lentamente.

L’acqua ossigenata non sostituisce l’antimicotico

Versare ripetutamente acqua ossigenata sull’unghia, preparare pediluvi concentrati oppure applicarla sulla cute irritata non è una scorciatoia per eliminare il fungo. Può irritare la pelle senza risolvere l’infezione.

Possiamo invece intervenire sulle abitudini quotidiane: manteniamo piedi e unghie puliti e ben asciutti, cambiamo regolarmente i calzini, evitiamo di condividere forbicine e tagliaunghie e utilizziamo calzature che non mantengano continuamente il piede umido.

Se l’unghia è molto ispessita, dolorante, si sta staccando oppure l’alterazione continua ad allargarsi, è meglio farla valutare. Ancora maggiore prudenza serve in presenza di diabete, problemi circolatori o ridotte difese immunitarie.

Per eliminare una micosi, quindi, non dobbiamo cercare qualcosa che semplicemente “disinfetti” l’unghia. Dobbiamo prima capire se è davvero un fungo e, se lo è, utilizzare un trattamento antimicotico adatto.