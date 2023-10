C’è ancora tempo per recuperare i contributi pensionistici stralciati, ma attenti a questa data: come fare domanda

Il recupero dei contributi pensione è molto importante per garantire la propria sicurezza economica in futuro.

Per contributi pensionistici stralciati si intendono quei contributi versati dai lavoratori che però non sono stati considerati ai fini del calcolo finale della pensione. I contributi pensione soggetti a stralcio sono importi che sono stati annullati in base a disposizioni di legge che prevedono lo stralcio delle posizioni debitorie di valore inferiore ai mille euro.

Lo stralcio è normalmente automatico, ma nel momento in cui sono stralciate le cartelle esattoriali, i contributi a cui queste si riferiscono non risultano versati e ciò può essere penalizzante ai fini pensionistici. L’Inps con la circolare 86 del 10 ottobre 2023 ha provveduto a fornire indicazioni per poter recuperare quel tipo di contributi pensione.