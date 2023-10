Cattivo odore intimo: cause e rimedi naturali per mandare via fastidio ed imbarazzo

Il cattivo odore intimo può creare fastidio ma soprattutto imbarazzo, non solo con il partner. Si può però risolvere in diverso modo.

Soffrire di cattivo odore intimo può creare disagio e vergogna, non solo nei confronti del partner. Anche se erroneamente si pensa che questo disturbo derivi da una cattiva igiene intima, in realtà non è solo per questo che può verificarsi. Ci sono diverse cause alla base di questo problema che può essere il campanello d’allarme di patologie più importanti. Per risolverlo, non basta solo usare prodotti appositi che, fra l’altro, possono risultare aggressivi. Meglio invece mettere in atto piccoli accorgimenti mirati per dire addio con successo al problema.

Cause e rimedi del cattivo odore intimo

Il cattivo odore intimo non deriva necessariamente da una cattiva igiene intima. Anzi, a volte è la troppa pulizia che può causarlo, ad esempio quando si utilizzano prodotti detergenti troppo aggressivi.

Comunque più spesso il cattivo odore intimo deriva da batteri: si parla infatti di vaginite batterica, che si può trasmettere da partner a partner. In pratica le secrezioni della mucosa vaginale hanno un pH di circa 4.0. Quando però c’è un’infezione batterica in atto, questo sale a 4.7. Se il seme entra in contatto con le mucose, in presenza di una vaginite batterica, i batteri producono cattivo odore intimo. Altre cause possono essere:

i rapporti orali (la bocca orale può facilmente favorire la proliferazione di questi batteri)

i cambiamenti ormonali (che inducono una produzione di ferormone abbastanza forte da poter essere percepita)

un eccesso di pulizia

Nel caso in cui il cattivo odore derivi dai batteri, un rimedio può essere quello di indossare della biancheria di cotone e non in fibre sintetiche. Meglio non usare alcun detergente intimo: questi possono essere molto aggressivi e aggravare la situazione. Può essere sufficiente una lavanda fatta con sola acqua tiepida, a cui volendo si possono aggiungere delle gocce di tea tree oil per renderla più profumata. Invece che il borotalco, poi, si può usare la fecola di mais.

Infine, è molto importante curare la propria alimentazione per prevenire il cattivo odore intimo. Questo può derivare soprattutto da un alto consumo di carni rosse e latticini. Meglio prediligere delle spezie come zenzero e cannella o dei frutti come agrumi, ananas, anguria, fragole e banane per migliorare l’odore delle proprie parti intime. Dunque con semplici ed efficaci rimedi naturali e consumando i giusti alimenti si può risolvere brillantemente questo fastidioso problema.