Cattivi odori nel freezer? Non sarà più un problema: il trucco definitivo

I cattivi odori nel freezer possono essere molto fastidiosi. Esiste un trucco semplice e veloce per eliminarli definitivamente.

In freezer vengono riposti ogni giorno surgelati, gelati e tanti altri cibi come carne e pesce che si vogliono conservare per consumare in un secondo momento. Qui possono diffondersi dei cattivi odori che possono essere fastidiosi e sprigionarsi ogni volta che si apre lo sportello dell’elettrodomestico. Esiste un trucco semplice, veloce ed economico per eliminarli una volta per tutte.

Come eliminare una volta per tutte i cattivi odori nel freezer

Nel freezer possono diffondersi cattivi odori come ad esempio quello della carne o del pesce congelato.

Ogni volta che si apre e si chiude il freezer, la puzza riempirà tutto l’ambiente e questo non è di certo piacevole. Per fortuna esiste un trucco con cui è possibile mandare via ogni cattivo odore. Sarà sufficiente prima di tutto ricoprire la superficie del freezer con dei fogli di giornali (che bisognerà sostituire regolarmente). Quindi procedere alla pulizia vera e propria staccando la spina del freezer e usando aceto e bicarbonato diluiti in acqua.

Si tratta di prodotti delicati e naturali che nulla hanno a che vedere con i detersivi chimici che si trovano in negozio. Dopo la pulizia, per assorbire con successo qualsiasi cattivo odore, basterà prendere metà patata sbucciata o metà limone e strofinarla. Quindi risciacquare, attaccare la spina e sistemare i cibi che non si sono scongelati.

Di tanto in tanto bisognerà togliere dal freezer gli alimenti guastati. Per prevenire i cattivi odori, oltre alle fette di patate o al limone (questa volta ricoperte con chiodi di garofano), si possono provare anche fondi e chicchi di caffè. Per profumare invece si può inserire nel freezer una ciotola con estratto di vaniglia diluito con acqua.

Comunque, per garantirsi sempre un buon funzionamento del freezer e l’eliminazione di tutti i cattivi odori, bisogna sbrinare regolarmente il freezer (se non è no Frost), staccando prima la spina. In pratica bisogna svuotarlo da tutti i cibi, quindi lasciarlo aperto in modo che sghiacci, oppure mettere al suo interno una pentola di acqua bollente e aspettare che tutto il ghiaccio si sciolga.

In definitiva non serve acquistare prodotti costosi o chimici per eliminare la puzza di cibo andato a male dal freezer. Basta soltanto avere pazienza ed effettuare regolarmente lo sbrinamento del freezer e soprattutto la sua pulizia con i prodotti naturali che probabilmente si hanno già in casa, economici e sostenibili per il Pianeta.