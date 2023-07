Caterina Balivo, mostra la sua villa extra lusso all’Argentario: vacanze da sogno con vista mozzafiato

Molto attiva sui social Caterina Balivo ha mostrato la sua splendida villa all’Argentario: vacanza da sogno per per la conduttrice.

Volto rassicurante e giovane della televisione Caterina Balivo sta per tornare in Rai con un programma tutto nuovo. Alla conduttrice è stato affidato ancora una volta il daytime di Rai Uno, spazio che aveva lasciato con Vieni da me poco prima dell’avvento del Covid. Negli ultimi anni Caterina si è dedicata alla famiglia, e ha condotto alcuni programmi su Tv8,. E’ stata anche giudice delle prime edizione de Il Cantante Mascherato.

In attesa di tornare in video quotidianamente e di ritrovare i tanti telespettatori che l’hanno seguita per anni prima con Detto Fatto e poi con Vieni da me Caterina Balivo si dedica ai suoi profili social. La conduttrice è molto attiva e condivide spesso momenti della sua quotidianità. E se in Inverno mostra i paesaggi bellissimi della sua casa in montagna, in estate la conduttrice trascorre le sue vacanze in Toscana, nell’area dell’Argentario dove è proprietaria di una splendida villa. Insieme al marito Guido Brera e ai figli Caterina non manca di recarsi nella casa che affaccia proprio sulla bellissima costa toscana. Una location da favola con una vista mozzafiato.

Caterina ha condiviso molti scatti delle sue vacanze e in fans hanno potuto ammirare alcune aree della villa. Oltre ad un panorama fantastico la casa è molto grande e dotata di ogni comfort. La Balivo non ha mai fatto un vero tour della villa è tuttavia possibile dedurre che dotata di un’ampia veranda, ha poi un arredamento prevalentemente rustico dove non mancano dettagli che rispecchiano la personalità cool della conduttrice. Immancabili all’interno del salone piante che danno un tocco di colore agli spazi, dove prevalgono tonalità neutre. Per Caterina la villa all’Argentario è un posto magico e ricco di ricordi: è il posto in cui si è recata subito dopo la nascita della seconda figlia Cora.

Caterina Balivo in vacanza: sole, mare e relax in Toscana

La conduttrice di Lingo è prossima ad affrontare una stagione tv decisamente impegnativa. La Rai le ha proposto di condurre un nuovo programma quotidiano che prenderà il posto di Oggi è un altro giorno. Sarà un talk vivace e coinvolgente che sfiderà niente meno che Uomini e Donne.

Ora la Balivo si è concessa qualche ora di relax sola con le amiche, ma subito dopo tornerà nella sua villa in Toscana dove trascorrerà le sue vacanze tra sole, mare e riposo.