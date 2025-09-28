Castagne e morbidezza infinita | questo si che è un dolce autunnale da sogno

Plumcake alle castagne: gusto e morbidezza infinita, questo si che è un dolce autunnale da sogno, salva la ricetta! Se c’è un dolce che parla d’autunno e sa conquistare, quello è il plumcake alle castagne. Morbido, profumato, con quel gusto unico di castagne che ti fa sentire subito tutti i sapori e i profumi, di una delle stagioni più colorate e meravigliose dell’anno. Di certo non è uno di quei dolci visti e rivesti, beh, di certo il sapore è particolare ma per chi ama le castagne, è un capolavoro che unico da fare e rifare spesso. La cosa sorprendente del plumcake alle castagne è che con pochi ingredienti ottieni un risultato incredibile. Tutto ciò che serve? Solo farina di …

La cosa sorprendente del plumcake alle castagne è che con pochi ingredienti ottieni un risultato incredibile. Tutto ciò che serve? Solo farina di castagne per un sapore dolce e rustico, la panna per renderlo super soffice, le uova e lo zucchero che completano il tutto.In ratica un un dolce semplice, ma così particolare allo stesso tempo, che di questi periodi è gradito a tutti per colazione, tanto quanto per merenda.

Plumcake alle castagne: stessa procedura ma il gusto è WOW!

Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e armati di frullino e ciotola, vedrai in pochi minuti, realizzerai un plumcake morbidissimo e veloce ma che profuma e sa di autunno. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45-50 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il plumcake alle castagne

Stampo da 26 cm

225 g di farina di castagne

150 g di farina 00

375 ml di panna fresca liquida

150 g di zucchero

5 uova

1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara il plumcake alle castagne