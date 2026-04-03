Casatiello veloce pronto in pochi minuti | eccola Pasqua

Una versione veloce e irresistibile del grande classico napoletano: il casatiello morbido che si prepara in pochi minuti e conquista tutti al primo morso. Il casatiello morbido pronto in pochi minuti è la soluzione perfetta per chi desidera portare in tavola un piatto della tradizione senza lunghe attese. Questa ricetta mantiene tutto il gusto autentico, ma si adatta ai ritmi moderni grazie a una preparazione semplificata e veloce. Ideale per feste, buffet o una cena sfiziosa, permette di ottenere un risultato soffice e ricco senza bisogno di lunghe lievitazioni. Preparare un casatiello soffice e veloce significa unire praticità e sapore. Gli ingredienti classici come salumi e formaggi restano protagonisti, ma il procedimento è studiato per ridurre i tempi senza sacrificare …

Una versione veloce e irresistibile del grande classico napoletano: il casatiello morbido che si prepara in pochi minuti e conquista tutti al primo morso.

Il casatiello morbido pronto in pochi minuti è la soluzione perfetta per chi desidera portare in tavola un piatto della tradizione senza lunghe attese. Questa ricetta mantiene tutto il gusto autentico, ma si adatta ai ritmi moderni grazie a una preparazione semplificata e veloce. Ideale per feste, buffet o una cena sfiziosa, permette di ottenere un risultato soffice e ricco senza bisogno di lunghe lievitazioni.

Preparare un casatiello soffice e veloce significa unire praticità e sapore. Gli ingredienti classici come salumi e formaggi restano protagonisti, ma il procedimento è studiato per ridurre i tempi senza sacrificare la qualità. In pochi passaggi si ottiene un rustico fragrante fuori e incredibilmente morbido dentro, perfetto anche per chi ha poca esperienza in cucina.

Ingredienti della ricetta

300 g di farina 00

3 uova

100 ml di latte

80 ml di olio di semi

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

100 g di salame a cubetti

100 g di prosciutto cotto a cubetti

100 g di formaggio (tipo provolone o scamorza)

50 g di parmigiano grattugiato

Sale q.b.

Pepper q.b.

Procedimento passo passo della ricetta

In una ciotola capiente, rompere le uova e sbatterle leggermente con una forchetta.

Aggiungere il latte e l’olio di semi, continuando a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.

Unire il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e pepe, amalgamando bene tutti gli ingredienti.

Setacciare la farina insieme al lievito istantaneo e incorporarla poco alla volta al composto liquido.

Mescolare energicamente per evitare la formazione di grumi, fino a ottenere un impasto morbido ma consistente.

Aggiungere i cubetti di salame, prosciutto e formaggio, distribuendoli uniformemente nell’impasto.

Versare il composto in uno stampo precedentemente oliato o rivestito con carta forno.

Livellare la superficie con una spatola e, se si desidera, decorare con qualche cubetto di formaggio in superficie.

Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a doratura.

Verificare la cottura con uno stecchino: se esce asciutto, il casatiello è pronto.

Lasciare intiepidire prima di sformare e servire.

Il risultato è un casatiello morbido, profumato e pronto davvero in pochi minuti di preparazione, perfetto per ogni occasione. Questa versione veloce conserva tutta la ricchezza del piatto tradizionale ma si distingue per la sua praticità, rendendolo ideale anche per preparazioni dell’ultimo momento. Ogni fetta racchiude un equilibrio perfetto tra sapori e consistenze, regalando un’esperienza gustativa piena e soddisfacente senza complicazioni.