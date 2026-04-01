Vuoi fare un figurone a Pasqua, presentati a casa si tua suocera così

Portare in tavola il casatiello napoletano fatto in casa è il modo più autentico e sorprendente per conquistare tutti a Pasqua, soprattutto la suocera.
Se ti stai chiedendo come fare davvero colpo durante il pranzo pasquale, la risposta è semplice: punta su un grande classico della tradizione. Il casatiello napoletano tradizionale è molto più di una ricetta, è un simbolo di convivialità, abbondanza e festa. Presentarsi con questa preparazione significa dimostrare impegno, rispetto per la tradizione e una certa abilità ai fornelli.
Seguendo passo dopo passo la preparazione, potrai ottenere un risultato perfetto: fragrante fuori, soffice dentro e ricco di sapore. Il segreto sta nella scelta degli ingredienti e nella pazienza durante la lievitazione. Fare un figurone a Pasqua non è mai stato così semplice, basta organizzarsi e seguire con attenzione ogni fase.
Ingredienti della ricetta
- 500 g di farina 00
- 300 ml di acqua tiepida
- 150 g di strutto
- 10 g di lievito di birra fresco
- 1 cucchiaino di zucchero
- 10 g di sale
- 100 g di salame napoletano
- 100 g di pancetta
- 100 g di formaggio (tipo pecorino o provolone)
- 4 uova intere
- Pepe nero q.b.
Procedimento passo passo della ricetta
- Sciogli il lievito di birra nell’acqua tiepida insieme allo zucchero e lascia attivare per qualche minuto.
- In una ciotola capiente versa la farina, aggiungi il liquido poco alla volta e inizia a impastare.
- Unisci lo strutto e il sale, continuando a lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.
- Lascia lievitare l’impasto coperto per circa 2 ore, finché non raddoppia di volume.
- Nel frattempo taglia a cubetti salame, pancetta e formaggio.
- Stendi l’impasto lievitato formando un rettangolo e distribuisci sopra i salumi e i formaggi con una spolverata di pepe.
- Arrotola l’impasto su sé stesso formando un cilindro.
- Disponi il rotolo in uno stampo a ciambella precedentemente unto.
- Posiziona le uova crude sopra l’impasto, fermandole con strisce di pasta incrociate.
- Lascia lievitare ancora per circa 1 ora.
- Cuoci in forno statico a 180°C per circa 45-50 minuti, fino a doratura completa.
- Lascia intiepidire prima di servire per esaltare al meglio i sapori.
Arrivare a casa della suocera con un casatiello fatto con le proprie mani significa portare non solo un piatto, ma un pezzo di tradizione e affetto. Il profumo che sprigiona, la sua consistenza ricca e il gusto deciso conquistano al primo assaggio. È una preparazione che racconta cura e attenzione, qualità che non passano inosservate. Con questo piatto, il successo a tavola è praticamente garantito e il tuo gesto sarà ricordato ben oltre le festività.