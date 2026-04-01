Vuoi fare un figurone a Pasqua, presentati a casa si tua suocera così

di

Portare in tavola il casatiello napoletano fatto in casa è il modo più autentico e sorprendente per conquistare tutti a Pasqua, soprattutto la suocera. Se ti stai chiedendo come fare davvero colpo durante il pranzo pasquale, la risposta è semplice: punta su un grande classico della tradizione. Il casatiello napoletano tradizionale è molto più di una ricetta, è un simbolo di convivialità, abbondanza e festa. Presentarsi con questa preparazione significa dimostrare impegno, rispetto per la tradizione e una certa abilità ai fornelli. Seguendo passo dopo passo la preparazione, potrai ottenere un risultato perfetto: fragrante fuori, soffice dentro e ricco di sapore. Il segreto sta nella scelta degli ingredienti e nella pazienza durante la lievitazione. Fare un figurone a Pasqua non …

casatiello come a napoli

Portare in tavola il casatiello napoletano fatto in casa è il modo più autentico e sorprendente per conquistare tutti a Pasqua, soprattutto la suocera.

Se ti stai chiedendo come fare davvero colpo durante il pranzo pasquale, la risposta è semplice: punta su un grande classico della tradizione. Il casatiello napoletano tradizionale è molto più di una ricetta, è un simbolo di convivialità, abbondanza e festa. Presentarsi con questa preparazione significa dimostrare impegno, rispetto per la tradizione e una certa abilità ai fornelli.

Seguendo passo dopo passo la preparazione, potrai ottenere un risultato perfetto: fragrante fuori, soffice dentro e ricco di sapore. Il segreto sta nella scelta degli ingredienti e nella pazienza durante la lievitazione. Fare un figurone a Pasqua non è mai stato così semplice, basta organizzarsi e seguire con attenzione ogni fase.

Ingredienti della ricetta

  • 500 g di farina 00
  • 300 ml di acqua tiepida
  • 150 g di strutto
  • 10 g di lievito di birra fresco
  • 1 cucchiaino di zucchero
  • 10 g di sale
  • 100 g di salame napoletano
  • 100 g di pancetta
  • 100 g di formaggio (tipo pecorino o provolone)
  • 4 uova intere
  • Pepe nero q.b.

Procedimento passo passo della ricetta

  • Sciogli il lievito di birra nell’acqua tiepida insieme allo zucchero e lascia attivare per qualche minuto.
  • In una ciotola capiente versa la farina, aggiungi il liquido poco alla volta e inizia a impastare.
  • Unisci lo strutto e il sale, continuando a lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.
  • Lascia lievitare l’impasto coperto per circa 2 ore, finché non raddoppia di volume.
  • Nel frattempo taglia a cubetti salame, pancetta e formaggio.
  • Stendi l’impasto lievitato formando un rettangolo e distribuisci sopra i salumi e i formaggi con una spolverata di pepe.
  • Arrotola l’impasto su sé stesso formando un cilindro.
  • Disponi il rotolo in uno stampo a ciambella precedentemente unto.
  • Posiziona le uova crude sopra l’impasto, fermandole con strisce di pasta incrociate.
  • Lascia lievitare ancora per circa 1 ora.
  • Cuoci in forno statico a 180°C per circa 45-50 minuti, fino a doratura completa.
  • Lascia intiepidire prima di servire per esaltare al meglio i sapori.

Arrivare a casa della suocera con un casatiello fatto con le proprie mani significa portare non solo un piatto, ma un pezzo di tradizione e affetto. Il profumo che sprigiona, la sua consistenza ricca e il gusto deciso conquistano al primo assaggio. È una preparazione che racconta cura e attenzione, qualità che non passano inosservate. Con questo piatto, il successo a tavola è praticamente garantito e il tuo gesto sarà ricordato ben oltre le festività.