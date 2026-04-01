Vuoi fare un figurone a Pasqua, presentati a casa si tua suocera così

Portare in tavola il casatiello napoletano fatto in casa è il modo più autentico e sorprendente per conquistare tutti a Pasqua, soprattutto la suocera. Se ti stai chiedendo come fare davvero colpo durante il pranzo pasquale, la risposta è semplice: punta su un grande classico della tradizione. Il casatiello napoletano tradizionale è molto più di una ricetta, è un simbolo di convivialità, abbondanza e festa. Presentarsi con questa preparazione significa dimostrare impegno, rispetto per la tradizione e una certa abilità ai fornelli. Seguendo passo dopo passo la preparazione, potrai ottenere un risultato perfetto: fragrante fuori, soffice dentro e ricco di sapore. Il segreto sta nella scelta degli ingredienti e nella pazienza durante la lievitazione. Fare un figurone a Pasqua non …

Portare in tavola il casatiello napoletano fatto in casa è il modo più autentico e sorprendente per conquistare tutti a Pasqua, soprattutto la suocera.

Se ti stai chiedendo come fare davvero colpo durante il pranzo pasquale, la risposta è semplice: punta su un grande classico della tradizione. Il casatiello napoletano tradizionale è molto più di una ricetta, è un simbolo di convivialità, abbondanza e festa. Presentarsi con questa preparazione significa dimostrare impegno, rispetto per la tradizione e una certa abilità ai fornelli.

Seguendo passo dopo passo la preparazione, potrai ottenere un risultato perfetto: fragrante fuori, soffice dentro e ricco di sapore. Il segreto sta nella scelta degli ingredienti e nella pazienza durante la lievitazione. Fare un figurone a Pasqua non è mai stato così semplice, basta organizzarsi e seguire con attenzione ogni fase.

Ingredienti della ricetta

500 g di farina 00

300 ml di acqua tiepida

150 g di strutto

10 g di lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

10 g di sale

100 g di salame napoletano

100 g di pancetta

100 g di formaggio (tipo pecorino o provolone)

4 uova intere

Pepe nero q.b.

Procedimento passo passo della ricetta

Sciogli il lievito di birra nell’acqua tiepida insieme allo zucchero e lascia attivare per qualche minuto.

In una ciotola capiente versa la farina, aggiungi il liquido poco alla volta e inizia a impastare.

Unisci lo strutto e il sale, continuando a lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.

Lascia lievitare l’impasto coperto per circa 2 ore, finché non raddoppia di volume.

Nel frattempo taglia a cubetti salame, pancetta e formaggio.

Stendi l’impasto lievitato formando un rettangolo e distribuisci sopra i salumi e i formaggi con una spolverata di pepe.

Arrotola l’impasto su sé stesso formando un cilindro.

Disponi il rotolo in uno stampo a ciambella precedentemente unto.

Posiziona le uova crude sopra l’impasto, fermandole con strisce di pasta incrociate.

Lascia lievitare ancora per circa 1 ora.

Cuoci in forno statico a 180°C per circa 45-50 minuti, fino a doratura completa.

Lascia intiepidire prima di servire per esaltare al meglio i sapori.

Arrivare a casa della suocera con un casatiello fatto con le proprie mani significa portare non solo un piatto, ma un pezzo di tradizione e affetto. Il profumo che sprigiona, la sua consistenza ricca e il gusto deciso conquistano al primo assaggio. È una preparazione che racconta cura e attenzione, qualità che non passano inosservate. Con questo piatto, il successo a tavola è praticamente garantito e il tuo gesto sarà ricordato ben oltre le festività.