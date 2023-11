Casa Pappalardo, il primo reality casalingo sulla vita di un cantante: fu un’idea dell’ex suocero di Selvaggia Lucarelli

L’idea di uno show completamente incentrato sul suo quotidiano venne in mente ai vertici Rai poco prima che i rapporti si interrompessero.

Era il 2003 quando il cantante Adriano Pappalardo decise di partecipare al reality show de L’isola dei famosi. In quell’occasione finì in semifinale per poi essere eliminato con il 60% dei voti, nonostante tutto riuscì a conquistare un posto nel podio al gradino più basso. Fu così che cercò di rilanciare la propria carriera nel mondo dello spettacolo e in parte ci riuscì.

Sempre lo stesso anno strappò alla Rai un accordo per una docusoap che lo seguisse 24 ore su 24, si intitolava Casa Pappalardo e andò in onda solo qualche dopo il ritorno dai Caraibi. Poi la sospensione dall’emittente a seguito dell’ormai celebre diverbio con l’attore e cantante Antonio Zequila durante la puntata del 22 gennaio 2006 di Domenica in, in studio da Mara Venier. Proprio in questi giorni, all’età di 78 anni, è apparso in televisione insieme a Fiorello per un’occasione molto speciale, il graditissimo ritorno è stato accolto dal pubblico con gioia.

Ricordate Casa Pappalardo? La docusoap che seguì il cantante 24 ore su 24

È stata una sorpresa un po’ per tutti la riapparizione in televisione di Adriano Pappalardo, insieme a Fiorello ha interpretato una versione rimaneggiata della sua Ricominciamo, adattata per l’occasione e scelta come sigla di chiusura della prossima stagione di Viva Rai2!. Di recente in realtà non si è fatto vedere molto, l’ultima comparsata risale a settembre del 2021 quando partecipò al programma Star in the Star nei panni di Zucchero – per poi essere eliminato alla terza puntata.

Il suo periodo d’oro è abbastanza lontano effettivamente e le cose nel tempo sono cambiate, portandolo lontano dalla tv. La partecipazione a L’isola dei famosi è del 2003 – al reality ha preso parte anche il figlio Laerte nel 2011, ex marito di Selvaggia Lucarelli – e la rottura con la Rai del 2006. A viale Mazzini lo riaccoglieranno solamente nel 2011, fu concorrente VIP nella trasmissione I raccomandati, non tutti sanno però che poco prima della sospensione dalle reti fu assoluto protagonista di una docusoap.

Si chiamava Casa Pappalardo e seguì il cantante 24 ore su 24: con la famiglia, in studio, in cucina e addirittura in sala operatoria per l’operazione al menisco. Andò in onda su Rai Due per sei puntate dalla durata di 45 minuti l’una nel 2003, alla regia c’erano Pietro Balla e Lisa Iotti mentre tra gli autori figuravano Monica Repetto, Claudio Caneprari e Maurizio Iannelli.