Carbone vegetale: soluzione a diversi disturbi legati alla digestione. Quando è bene assumerlo

Cerchi un rimedio 100% naturale per depurare e disintossicare il tuo corpo? Il carbone vegetale ha tutto ciò che occorre per farti sentire soddisfatta.

Per via della sua porosità, il carbone ha una capacità di assorbimento molto elevata. Agisce all’interno dell’organismo, catturando e trattenendo le sostanze indesiderate (impurità, tossine, gas, ecc.) sulla sua superficie e favorendone l’evacuazione attraverso il tubo digerente o i reni. Naturalmente, quello vegetale si presenta sotto forma di granuli o polvere. Tuttavia, per facilitarne il consumo, viene spesso commercializzato anche sotto forma di capsule o compresse.

Diverse materie prime organiche vengono utilizzate per produrre il carbone vegetale. Il loro punto comune è la loro ricchezza di tale elemento: la corteccia del legno, i residui vegetali ed i gusci di noci (soprattutto il cocco) sono le principali. Questi prodotti organici vengono carbonizzati fino ad ottenere una polvere nera. Il trattamento avviene in due fasi: il carbone viene prima esposto a temperature molto elevate e senza ossigenazione (tra i 600 e i 900°C); viene poi eseguito un secondo processo per attivare i benefici del prodotto e ottimizzarne la porosità.

Per quanto riguarda le precauzioni d’uso, non ci si deve dimenticare che ha un effetto adsorbente su molte sostanze, compresi i farmaci. Tra questi rientra la pillola anticoncezionale, che può essere catturata ed eliminata dal carbone che, così, potrebbe negare il suo effetto. Tutte le donne che usano questo tipo di contraccettivo devono dunque fare attenzione.

Quali sono i vantaggi del carbone vegetale

Il carbone vegetale può essere assunto sia dagli adulti che dai bambini. Tuttavia, per i più piccoli o in caso di gravidanza o allattamento, è necessario consultare il medico o il farmacista prima di iniziare un trattamento con tale prodotto. Inoltre, ci sono anche alcune controindicazioni al suo utilizzo. Nei pazienti di ulcera peptica o ostruzione intestinale, se ne sconsiglia il consumo.

Il carbone vegetale viene utilizzato principalmente per decontaminare un organismo attaccato da una tossina o un veleno. Pertanto, è particolarmente utile in caso di intossicazione alimentare per aiutare l’organismo a liberarsi dei batteri. Allo stesso tempo, questo rimedio naturale può essere utilizzato in caso di disturbi digestivi come aerofagia, gonfiore o gas. Ci sono diversi benefici che puoi ottenere grazie al carbone vegetale. Permette principalmente di: