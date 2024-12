Il cappotto a quadri è il capospalla dell’inverno che amerai sin da subito

Cappotto a quadri, come abbinarli quest’inverno? Ecco 5 look sia casual che eleganti da sfoggiare sin da subito!

Tra le tendenze dell’inverno 2025 spicca senza dubbio il cappotto a quadri. Ma come abbinarlo al meglio senza commettere errori di stile? La moda parla chiaro: il cappotto a quadri può essere indossato in qualsiasi occasione, su look casual e su look più raffinati ed eleganti. Ecco alcuni suggerimenti di look da sfoggiare a partire dalla fredda stagione!

Il cappotto a quadri è di tendenza, i look più belli per abbinarlo al meglio

L’inverno è finalmente arrivato, anche se in gran parte del Paese le temperature sono scese sotto lo zero già da diverse settimane.

Per ripararsi dal caldo bisogna iniziare a tirare fuori tutti quei cappotti caldi e avvolgenti che non solo ti permettono di non sentire freddo, ma sono anche i capispalla ideali da indossare per rimanere al passo con le tendenze.

Tra i cappotti di tendenza per l’inverno 2025 la fantasia a quadri sembra conquistare un posto molto in alto. Come ottenere dei look alla moda? Il capospalla già da solo ti permette di ottenere un outfit d’effetto, è elegante al punto giusto da poter essere indossato in ogni occasione.

Uno dei look più belli da poter sfoggiare sin da subito è casual e minimal: jeans flare a vita alta, stivale a punta o sneakers di tendenza e dolcevita monocolore, un outfit semplice ma decisamente d’effetto.

Un altro outfit consigliato, indipendentemente dai capi scelti, è il total look. Prediligi una tonalità chiara come il beige o il bordeaux, nuance di tendenza per tutto l’inverno, e indossa il tuo cappotto a quadri con stile e raffinatezza.

Molto bello anche il contrasto black and white, ideale sia per un look casual che per un look più elegante. Per chi desidera osare con le fantasie, la jacquard è senza ombra di dubbio la migliore da indossare sotto un cappotto a quadri!

Perfetto per le feste o per ottenere un outfit più azzardato, scegli un effetto pelle, che sia uno shorts, un pantalone o un mini dress il risultato sarà spettacolare. Il cappotto a quadri indossato sopra un look effetto pelle metterà in risalto la fantasia, scegli uno stivale alto e non passerai di certo inosservata.

Con queste idee di look non ti resta che tirare fuori il tuo cappotto a quadri preferito e iniziare a sfoggiarlo con stile! Se non ne hai ancora acquistato uno, come primo cappotto opta per qualcosa di semplice e raffinato così da non avere difficoltà negli abbinamenti!