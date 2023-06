I cappelli più belli da avere per l’estate

I cappelli, uno degli accessori da spiaggia più amato dalle fashion lover: possono essere sportivi, eleganti, di stoffa, con visiera, insomma ce ne è uno per tutti i gusti. Per quest’anno stanno spopolando tanti altri modelli, qui troverai i must di stagione da avere se vuoi essere alla moda!

Avrai già avuto modo di capire sui social, tramite fashion blogger e influencer, quali saranno i cappelli da avere quest’estate. Torna protagonista la crochet mania, così come il classico cappello di paglia che richiama a tutti gli effetti l’estate con le sue giornate in riva al mare, tra i modelli must have risalta la versione cowboy in denim indossata da una delle imprenditrici italiane più conosciute e seguite su Instragram. Continua a leggere per scoprire quali sono i 5 cappelli più in voga della calda stagione!

5 modelli di cappelli estivi da avere se vuoi essere alla moda

Gli atelier e i brand di alta moda hanno lanciato i loro modelli più in voga per l’estate 2023 con proposte ricche di dettagli e nuances vivaci. Scegli il modello più vicino al tuo stile, sfoggerai un look alla moda e anche chic!

Crochet mania: all’uncinetto

L’uncinetto torna di tendenza per l’estate 2023, come lasciarsi scappare anche il cappello crochet? Da indossare per un look elegante e un look casual, giocate con l’outfit per ottenere il look desiderato. Scopri quali sono gli altri must have di tendenza della crochet mania! Scegli un modello colorato, in modo da mettere in risalto gli accessori piuttosto che gli abiti scelti. Fa che il tuo cappello all’uncinetto sia il protagonista dell’intero look! Uno stile particolare che non lascia passare inosservate.

Con visiera

Per le più giovani o per le amanti di un look più sportivo i modelli baseball hat sono la scelta giusta. Li trovate di tutti i colori e di fantasia differenti, di tendenza il modello con il nome del brand in bella vista! Potete indossarli su un look sporty chic, così come un pantalone ampio a vita alta e un crop top colorato. Il cappello con visiera si indossa ormai ovunque e per tante occasioni.

Di paglia

Il cappello di paglia è protagonista da diversi anni: in estate è impossibile non averne uno in testa. Un cappello caratterizzato dalla leggerezza, protegge dalle alte temperature ed è anche traspirante.Il modello a panama o quelli squadrati da gondoliere sono le due versioni più gettonate, ma per quest’estate osate a più non posso e optate per modelli più particolari per un look elegante e allo stesso tempo country chic! Se hai il dubbio su quale cappello di paglia scegliere, leggi l’articolo con i migliori modelli di cappelli di paglia dell’estate 2023!

Da cowboy

Il nuovo arrivato tra le tendenze dell’estate dei cappelli estivi: stiamo parlando del cappello cowboy! Il cowboy è un cappello che sta spopolando nel mondo della moda e Miu Miu propone questo modello in versione denim. Bello da indossare anche al mare, proprio come ci mostra Chiara Ferragni in compagnia della sua dolce bimba! In alternativa prova ad indossarlo abbinato ad un maxi dress colorato e un sandaletto di tendenza.

Da pescatore

Da Vogue Collection a Palm Angels, son tanti i brand che per quest’estate propongono capelli estivi da pescatore da sfoggiare non solo in riva al mare, ma anche in città. Noto come bucket hat, è il cappello protagonista degli amanti dello stile urban e si indossa in ogni occasione. Dobbiamo aggiungere che è stato anche un accessorio molto genato nei look street style delle fashion week! Insomma, é impossibile non averne almeno uno nel proprio guardaroba!