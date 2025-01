Cos’è il Capodanno Cinese e perché si parla dell’anno del Serpente

Cosa sapere sul Capodanno Cinese e sull’anno del Serpente di Legno? Ecco alcune curiosità che forse non conoscevi!

Sicuramente ti sarà capitato di leggere del Capodanno Cinese del 2025 con riferimento all’anno del Serpente, ma cosa significa tutto questo?

Innanzitutto è importante sapere che il 29 gennaio 2025 si celebra il famoso Capodanno cinese, conosciuto anche come il Festival di Primavera o Festival del Tet. Viene celebrato l’inizio del nuovo anno in Cina proprio secondo il loro calendario, quindi quello cinese.

Con il 29 gennaio si celebrerà la fine dell’anno del Drago di Legno e si darà il benvenuto all’anno del Serpente di Legno. Ogni anno la data del Capodanno cinese cambia, questo perché in quelle zone seguono il calendario lunare. In questo modo il Capodanno coincide con il secondo novilunio invernale.

Perché il Capodanno viene associato ad un animale? Ecco alcune curiosità che forse ancora non conoscevi!

Capodanno Cinese, è l’anno del Serpente: cosa significa

Per capire come mai si parla di anno del Serpente è importante fare un passo indietro: nel calendario cinese, o meglio nell’astrologia cinese, ogni anno viene associato ad uno dei 12 animali appartenenti allo zodiaco, combinati poi ad uno dei cinque elementi, quindi acqua, fuoco, terra, legno e metallo.

Gli animali, invece, sono i seguenti: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. In base all’animale e all’elemento associato a quest’ultimo, è possibile definire le caratteristiche del nuovo anno. Quindi, ogni anno per il calendario cinese verrà influenzato dall’animale e dall’elemento associato.

Per il 2025, quindi, l’astrologia cinese vede come protagonista il Serpente associato all’elemento del legno. Cosa simboleggia questo elemento secondo il calendario cinese?

Il legno rappresenta la crescita, la gentilezza e la creatività, mentre il serpente simboleggia l’intelligenza, l’autocontrollo e il fascino misterioso.

Per tale motivo l’anno del Serpente potrebbe rappresentare un anno in cui avverranno cambiamenti non di poco conto molto profondi. Chi nasce nel 2025 e chi è nato nel 1965 viene ritenuta una persona che nel corso della vita si ritroverà a vivere profondamente senza aver mai timore di rischiare.

Il serpente, infatti, è ritenuto un animale dal forte potere spirituale in quanto capace di evolversi e rinnovarsi senza chiedere aiuto.

Avrai sicuramente sentito parlare del Capodanno cinese proprio perché è diffuso ormai in tutto il mondo. In Italia sono tante le città che faranno da sfondo a questa festa della comunità cinese, c’è chi festeggerà il 29 stesso e chi, invece, rimanderà la festa per il fine settimana.