Capodanno Cinese 2025, dove festeggiare in Italia

Tutti gli appuntamenti da non perdere per festeggiare il Capodanno Cinese 2025 tra celebrazioni, feste e parate organizzate nelle principali città italiane.

La data del Capodanno Cinese 2025 è il 29 gennaio e già dalla notte del 28 gennaio ci sarà l’occasione per festeggiare l’anno del Serpente di Legno per un periodo pari a due settimane, fino al 12 febbraio. In tutte le principali città italiane si terranno eventi, parate e cerimonie alle quali poter partecipare per celebrare la Festa di Primavera.

Si tratta di una delle festività più importanti in Cina e nel mondo, durante la quale milioni di cinesi e di appassionati della cultura orientale si radunano per rinnovare la tradizione della Luna Nuova.

Il primo giorno del nuovo anno si chiama Chūyī, quest’anno è dedicato al Serpente di legno, sesto segno zodiacale dell’oroscopo cinese, che simboleggia non solo saggezza ma anche trasformazione e cambiamento. Durante quest’anno ci sarà occasione di mettersi in gioco ed affrontare nuove esperienze e opportunità di crescita.

Ma dove andare per festeggiare? Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Le città italiane in cui festeggiare il Capodanno Cinese 2025

Ecco dove andare in Italia per prendere parte alle celebrazioni del Capodanno Cinese 2025 mentre se volete conoscere tante curiosità su questa festa non perdetevi il nostro speciale.

ROMA

La Festa di Capodanno Cinese a Roma si terrà dall’8 al 9 febbraio 2025 presso i Giardini Nicola Calipari in Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Il programma è ricco di appuntamenti con l’obiettivo di fare conoscere nel dettaglio la cultura della terra di mezzo. Esibizioni culturali e culinarie, allegria e divertimento renderanno quei giorni indimenticabili.

Anche nel quartiere Esquilino, la Chinatown di Roma, ci sarà modo di festeggiare il Capodanno cinese 2025. Nella zona di San Giovanni e nei pressi di Via Cavour sono tanti i ristoranti e i locali che organizzano degustazioni e spettacoli a tema grazie ai quali è possibile assaggiare piatti tradizionali che variano dalla cucina del Sichuan alla cucina cantonese.

MILANO

La tradizionale parata si svolgerà a Piazza Sempione a Milano il 2 febbraio diventerà alle ore 14.00 nei pressi dell’Arco della Pace. Ci sarà la danza del Drago e del Leone oltre a esibizioni di arti marziali, canti, balli e la sfilata in costumi del passato, l’ingresso è libero. La Festa delle Lanterne chiuderà i festeggiamenti il 12 febbraio all’Arco della Pace

PRATO

Si trova proprio a Prato una delle più grandi comunità cinesi d’Italia e la festa inizierà il 28 gennaio con il suono della campana al tempio buddista Pu Hua alle ore 17.00 (mezzanotte a Pechino). Sabato 8 e domenica 9 febbraio sono in programma danze e sfilate del Drago e del Leone con la Colazione con bacchette presso il ristorante Xiao Meng Lou, tenuta dalla scrittrice e mediatrice Jada Bai.

BOLOGNA

A Bologna la sera del 29 gennaio il Teatro Mazzacorati 1763 ospiterà un grande spettacolo con artisti e musicisti cinesi in abiti tradizionali.