Capesante in padella, ricetta dell’antipasto facilissimo e chic

Con la ricetta delle capesante in padella potete deliziare i vostri ospiti con poco sforzo, portando in tavola un piatto chic gustoso.

Volete una idea vincente per una ricetta facile e veloce da preparare senza fare alcuno sforzo? Allora segnatevi come si preparano le capesante in padella e farete un figurone con i vostri ospiti! Si tratta di una preparazione molto semplice e allo stesso tempo chic e raffinata. Pochi minuti e il piatto è pronto per essere servito.

Potete realizzare le capesante in padella per completare al meglio il menu speciale delle feste, oppure lo potete inserire tra le proposte culinarie di una cenetta romantica da condividere con la vostra dolce metà. Qualsiasi sia l’occasione riuscirete a fare centro portando in tavola un piatto tanto buono e gustoso

La ricetta delle capesante in padella

Agli amanti dei piatti di mare queste capesante in padella piaceranno moltissimo, e voi potrete portare in tavola un gustoso antipasto in pochi minuti. Usate le capesante fresche o surgelate, in questo caso dovete farle scongelare in frigo per una notte per poi usarle come se fossero fresche.

Come potrete vedere dalla lista degli ingredienti che seguono, ne bastano davvero pochi. Il risultato è prelibato, la ricetta è facilissima, preparateli oggi stesso e tutte le volte che volete servire in tavola qualcosa di molto speciale.

Ingredienti per quattro persone

16 capesante

Mezzo bicchiere di vino bianco

Qualche cucchiaio di olio extra vergine di oliva

Quanto basta di sale

Un poco di prezzemolo tritato per guarnire

Procedimento

Ecco come si preparano le capesante in padella passo dopo passo. Dopo aver aperto le conchiglie delle capesante ricavate solo la noce, che è la parte bianca. Eliminate quindi il corallo, che è la parte arancione e il resto. A questo punto ponete i molluschi sotto un getto di acqua fredda per risciacquarle perfettamente, mettete da parte dopo averle asciugate con un pezzo di carta assorbente da cucina. Ora prendete una padella antiaderente, versate un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva e fate scaldare, aggiungete le capesante. Cuocete le noci di capesante per un minuto, giratele e cuocete per un altro minuto, aggiungete un pizzico di sale. Versate il vino bianco e alzate la fiamma, fate sfumare completamente e infine impiattate, condendo con il fondo di cottura. Infine spolverate le capesante in padella con del prezzemolo tritato e servite

Questa semplice ricetta è perfetta per completare al meglio il vostro pranzo di Natale, guardate anche altre ricette e ispiratevi per la creazione del menu delle feste.