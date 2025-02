I rimedi per trattare i capelli sottili e renderli più forti, basta poco

Quali sono i rimedi per capelli sottili più efficaci? Ecco come prendersene cura e avere capelli più forti!

Se hai i capelli sottili e cerchi un rimedio per ottenere volume e soprattutto mantenerli in salute, qui troverai sicuramente delle risposte. I rimedi per i capelli sottili sono innumerevoli, nonostante ciò però è importante partire da una buona base.

Prima di tutto scegli con cura la tua hair care routine, se non sai su quali prodotti puntare, ti consigliamo di chiedere consiglio al tuo hairstylist di fiducia. Conoscendo la tua chioma saprà indicarti i migliori prodotti per la cura dei tuoi capelli.

Detto ciò, dovrai prendertene con cura da casa non solo durante il lavaggio, ma anche nei giorni in cui non è previsto lo shampoo. L’obiettivo è rinforzare il cuoio capelluto e rendere quindi le lunghezze più resistenti. I capelli sottili, infatti, sono molto delicati e rischiano di spezzarsi con facilità. Con queste dritte, però, otterrai una chioma impeccabile!

Rimedi per capelli sottili: come rinforzarli e ottenere una chioma perfetta

Per poter rinforzare il capello il primo rimedio che ti suggeriamo è quello di tagliare. Ebbene sì, se non hai volume e i tuoi capelli risultano essere sempre più deboli e senza forma, probabilmente hai il taglio sbagliato.

Il parrucchiere, in base alle tue richieste, potrà realizzare un taglio ad hoc per la tua acconciatura basandosi sul tuo gusto personale.

Una volta ottenuto il taglio adatto, potrai procedere con i lavaggi a casa nel seguente modo: lava i capelli con movimenti circolari delle dita, non premere in maniera eccessiva e soprattutto non usare le unghie per lavare la cute; evita di strofinare le lunghezze, lo shampoo va applicato solo sulla radice; strizza bene i capelli prima di applicare il conditioner, poi massaggia delicatamente le lunghezze per la stesura del prodotto; risciacqua con acqua tiepida, non usarla mai troppo calda o troppo fredda; infine, tampona i capelli con un asciugamano senza mai strofinare!

Quali sono i rimedi più efficaci per i capelli sottili? Un trattamento alla cheratina potrebbe fare la differenza, ascolta però il parere del parrucchiere. Per rinforzare i capelli sottili potresti aver bisogno di un integratore di vitamine e sali minerali, sostanze importantissime per la salute dei capelli. L’alimentazione, infatti, gioca un ruolo fondamentale per la cura dei capelli.

In alternativa applica una maschera idratante e nutriente una volta a settimana, puoi anche preparare una mascherai fai da te una volta ogni tanto.

Non dimenticare di proteggere i capelli dal phon e dalle fonti di calore, quindi applica sempre un termoprotettore prima di fare la piega. Inoltre, evita di spazzolarli spesso: prediligi una spazzola di qualità e spazzolali con delicatezza, specialmente quando sono bagnati!