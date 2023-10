Capelli secchi, come rivitalizzarli: 8 maschere da fare a casa con pochissimi ingredienti

Dì addio ai capelli secchi con queste 8 maschere home-made, realizzate con pochi ingredienti e facilmente reperibili.

Avere i capelli secchi e spenti è qualcosa che può far perdere la fiducia in se stessi. Recuperare un aspetto vitale e luminoso è semplice, veloce e poco costoso se si sceglie di sfruttare degli ingredienti semplici per fare delle maschere home-made. Con l’aiuto di queste maschere naturali fai-da-te è possibile rivitalizzare i capelli secchi, comodamente da casa, sorseggiando una tazza di tè o guardando una serie tv.

Ecco come ridare vita ai capelli secchi, attraverso 8 maschere perfette per nutrire e riparare i capelli.

Rivitalizzare i capelli secchi con maschere home-made

Maschera al burro di Karité

Il burro di karité, grazie alle sue proprietà idratanti e lenitive è perfetto per i capelli secchi. Per preparare questa maschera basta sciogliere una piccola quantità di burro di karité tra le mani e applicarlo su capelli umidi, cute e lunghezze. Lasciar agire per 45 minuti e lavare bene. Si può ripetere questo trattamento una volta a settimana.

Maschera all’olio di oliva e rosmarino

L’olio d’oliva è ricco di vitamine ed è un ottimo idratante naturale, mentre il rosmarino ha proprietà rimineralizzanti. Per preparare questa maschera basterà unire 20 ml di olio d’oliva a 7 gocce di essenza di rosmarino. A questo punto bisogna lasciar riposare un’ora il composto e applicarlo su cute e lunghezze. Lasciar agire per un paio di ore e lavare bene. Si può ripetere questo trattamento una volta a settimana.

Maschera con yogurt e semi di chia

Questa maschera è ricca di proteine e acidi grassi. Questa è un po’ più elaborata delle precedenti ma è altamente efficace.

Ingredienti:

1 vasetto di yogurt naturale intero

50 ml di acqua

1 cucchiaio di olio di sesamo

1 cucchiaio di semi di chia

10 gocce di olio essenziale di lavanda

Avendo unito tutti gli ingredienti e mescolato bene, si può procedere con l’applicazione sui capelli umidi. Lasciare in posa per 40 minuti prima di lavare con cura. Questa maschera si può fare un paio di volte al mese.

Maschera con burro di cocco e olio di mandorla

Questa maschera è perfetta per liberarsi dell’effetto crespo. Basta unire 15 g di burro di cocco, 10 ml di olio di mandorla e 10 gocce di olio essenziale di arancia. Applicare su cute e capelli e lasciare in posa per un’ora, prima di lavare bene. Si può ripetere questo trattamento una volta a settimana.

Impacco all’uovo

Questo impacco è ricco di vitamine e sali minerali perfetti per ridare luce ai capelli spenti.

Ingredienti:

2 cucchiai di aceto di mele

1 uovo

2 cucchiai di olio di oliva

3 gocce di olio essenziale di lavanda

Si può procedere ad applicare il composto su cute e capelli, aiutandosi con un pennello per tinte. Lasciare in posa per 25 minuti e lavare bene i capelli. Si può ripetere questo trattamento due volte al mese.

Maschera con avocado e banana

L’avocado è ricco di grassi sani e la banana è piena di vitamine. Unire mezzo avocado e mezza banana, frullare tutto e aggiungere 2 cucchiai di olio di mandorla. Applicare e lasciare in posa per 25 minuti, poi procedere con il lavaggio. Si può ripetere questo trattamento 3 volte al mese.

Impacco al miele e limone

Il miele è un ingrediente protettivo, perfetto per i capelli crespi, mentre il limone ha potere disinfettante. Unire qualche goccia di limone con del miele e lasciare in posa per mezz’ora, procedere poi con lo shampoo. Si può ripetere questo trattamento una volta a settimana.

Maschera con mino e macadamia

Per contrastare la secchezza del capello questa miscela è perfetta, ricca di acidi grassi benefici. Basta procurarsi un flacone spray e versare al suo interno 30 ml di olio di semi di lino e 30 ml di olio di macadamia. Vaporizzare su cute e lunghezze e massaggiare per qualche minuto. Lasciare in posa per un’ora e lavare bene. Si può ripetere questo trattamento una volta a settimana.

Queste maschere sono perfette per avere capelli lunghi e forti ed evitare l’effetto crespo. Soprattutto con il cambio stagione è importante nutrire i capelli, per renderli sani e lucenti.