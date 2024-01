L’uovo fa bene ai capelli: leggenda metropolitana o verità?

Secondo alcuni, l’uovo farebbe bene ai capelli. Molti siti parlano di questo alimento, ma si tratta solo di una leggenda metropolitana? Ecco la verità!

Secondo i rimedi popolari e tradizionali, la maschera all’uovo sarebbe un vero e proprio toccasana per i capelli. L’albume è ricco di proteine e queste aiutano nella salute della chioma, riducendo la sua caduta e andando a difendere la sua struttura.

Molti non hanno voglia di fare una bella frittata con i propri capelli, soprattutto se questo prodotto non è adatto e non serve a niente.

Scopriamo insieme se vale veramente la pena!

L’uovo funziona sui capelli? Sì e ancora sì!

L’uovo è ottimo per la cura dei capelli. Le vitamine A, E, di biotina e di folati vanno ad ispessire le varie ciocche e a renderle maggiormente idratate.

La presenza di antiossidanti riduce l’insorgenza di infiammazioni, stimola la circolazione sanguigna, aumenta l’apporto di ossigeno e ripara e riscostruisce i tessuti.

Andiamo a valutare nel dettaglio ogni nutriente che si trova all’interno dell’uovo così da valutare tutti i benefici che porta questo una volta applicato sui capelli.

Amminoacidi : stimolano la loro crescita.

: stimolano la loro crescita. Acido folico (Vitamina B9) e ferro : prevengono la caduta dei capelli. ( Ottimo alleato anche l’olio al Rosmarino )

: prevengono la caduta dei capelli. ( ) Biotina (Vitamina B7) : aumenta la sintesi di cheratina.

: aumenta la sintesi di cheratina. Vitamina A : ristruttura i capelli. Poco apporto di questo nutriente a livello pilifero porta a tanta forfora .

: ristruttura i capelli. Poco apporto di questo nutriente a livello pilifero porta a tanta . Vitamina E : aiuta nel contrastare la caduta dei capelli data dalla troppa produzione di sebo.

: aiuta nel contrastare la caduta dei capelli data dalla troppa produzione di sebo. Proteine : migliore struttura capillare.

: migliore struttura capillare. Acidi grassi : ottimi contro le doppie punte e i capelli secchi.

: ottimi contro le doppie punte e i capelli secchi. Zinco: ripara e aiuta nella crescita della chioma.

In poche parole, la maschera all’uovo è perfetta per chi ha i capelli secchi, trattati, rovinati dal calore.

Meglio NON utilizzare questo prodotto se si ha una chioma grassa, perché è vero che l’uovo regola la produzione di sebo, ma potrebbe anche appesantire ulteriormente i capelli. Inoltre, non è facile da sciacquare.

Dopo aver scoperto tutte le funzioni di questo alimento, capiamo come realizzare la maschera all’uovo comodamente seduti in casa!

Maschera all’uovo fatta in casa

Puoi decidere di applicare un uovo intero sulla tua chioma. Prima sbattilo aiutandoti con una forchetta o una frusta e poi applicalo sui capelli bagnati.

Se il pensiero di spiaccicarti un uovo in testa non ti fa impazzire, prova aggiungendo dell’olio di qualsiasi tipo o del succo di limone. Aggiungi una banana schiacciata e poi applicalo sulla tua chioma.

Lascia agire la maschera per almeno 20 minuti e poi elimina ogni traccia con abbondante acqua.