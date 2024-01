Cantanti che hanno provato a fare gli attori: per due l’esperienza è stata disastrosa

Fare il cantante non significa saper fare l’attore e ovviamente vale lo stesso discorso all’inverso. Sono tanti però gli artisti che si sono cimentati, gettandosi nel vuoto, in un cambio di carriera a rischio.

Alcuni hanno riscosso un successo magari anche inaspettato, per altri invece l’esperienza è stata davvero devastante.

Cantanti che hanno fatto gli attori e bene…

Ci sono diversi cantanti, in giro per il mondo, che hanno provato a fare gli attori con ottimi risultati. Sicuramente la prima persona che ci viene in mente è Lady Gaga che ha avuto un approccio molto interessante col cinema.

L’artista classe 1986 di New York ha debuttato, ma senza essere accreditata, in Men in Black 3 di Barry Sonnenfeld nel 2013.

Dopo diverse esperienze non troppo entusiasmanti ha riscosso un successo incredibile per la parte della co-protagonista. in A Star is Born di Bradley Cooper.

Ora tutti aspettano di vederla nei panni di Harley Quinn nel secondo capitolo del Joker di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux.

Passando al nostro paese tra i tanti vogliamo citare Emma Marrone che è stata anche critica per la sua scelta di recitare, ma che ha dimostrato un talento innato.

La cantante classe 1984 si era lanciata senza grande successo in alcuni film come Benvenuti al Nord e La cena di Natale. L’esplosione però l’ha avuta quando nel 2020 Gabriele Muccino l’ha diretta in Gli anni più belli.

Da quel piccolo cameo è partita la voglia del regista di lavorarci ancora insieme, tanto da chiamarla a recitare in A casa tutti bene – La Serie.

Storie di successi ma anche di fallimenti che hanno segnato il mondo dello spettacolo.

Cantanti diventati attori, due tragici fallimenti

Ci sono poi quelli che avrebbero fatto meglio a continuare a cantare. Parliamo soprattutto di due artisti che hanno preso la strada del cinema segnando però un clamoroso fallimento.

Che Zac Efron non sia mai stato una cima nemmeno come cantante, sebbene abbia riscosso successo soprattutto dalle teenager, lo sapevamo tutti. Che potesse fare ancor peggio d’attore era da immaginare.

Il suo debutto arriva nel 2005 con The Derby Stallion e partecipa a diversi film tra cui ovviamente tutti quelli di High School Musical. Ancora oggi continua a recitare con dubbie capacità.

L’altro nome che vogliamo fare è quello di Jennifer Lopez, che sebbene abbia attirato il suo pubblico anche come attrice viene più premiata per il viso d’angelo che per le interpretazioni.

Per usare un eufemismo entrambi avrebbero fatto meglio a dedicarsi ad altro.