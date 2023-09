Cani e coccole, farli dormire con noi sì o no? Cosa tenere a mente per non sbagliare

Se hai un cane ti sarà venuta la tentazione di farlo dormire a letto con te: ecco cosa sapere per capire se questa abitudine va bene o no.

Chiunque decida di prendere con sé un cane, stabilisce una marea di regole prima del suo arrivo in casa. Ma, appena dopo un paio di mesi, già la metà di queste non sono più valide. È molto difficile reagire a resistere alla tentazione di cedere sotto a uno sguardo così tenero e dolce, per cui di solito si tende ad allentare un po’ la mano e a concedere ai propri cani qualche permesso in più.

Alcune persone infatti lasciano che i propri cani salgano a letto con loro e che si addormentino al loro fianco, coccolandosi la sera e la mattina da appena svegli. Dormire con il proprio cane però può essere una pratica tranquilla oppure può portare ad alcune problematiche? Prima di farlo bisogna tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali.

Far dormire il proprio cane a letto: tra fiducia e igiene

Così come non tutti i padroni di animali desiderano che i loro cani stiano a letto con loro, allo stesso modo non tutti i cani vogliono stare così vicino a qualcuno durante il sonno. Gli animali hanno una personalità e sono in grado di prendere delle decisioni in base a cosa sentono e alla loro preferenze, quindi tali decisioni dovrebbero sempre essere rispettate a prescindere. Se si è ben disposti a fare salire in proprio cane sul letto, bisogna vedere se anche lui lo sia: è molto facile che alcuni cani preferiscano stare nella loro cuccia oppure sdraiata a terra, sia per una questione di caldo, sia per abitudine.

Infatti, soprattutto durante l’estate è difficile che un animale dorma appiccicato al proprio padrone per via del caldo eccessivo che il corpo rilascia oltre a quello già presente nell’aria. Bisogna quindi seguire innanzitutto le decisioni e le preferenze del proprio amico a quattro zampe.

L’altra questione da tenere in considerazione riguarda l’igiene. Molte persone pensano che un cane tenuto a letto possa trasmettere svariate malattie, ma in verità i cani che fanno dei controlli periodici dal veterinario, e che vengono trattati con i giusti antiparassitario, non possono trasmettere alcunché. Ovviamente bisogna aver eseguito tutte le vaccinazioni necessarie per essere tranquilli. Per quanto riguarda invece le zampe sporche dopo le passeggiate fuori casa, per essere tranquilli basterà usare delle salviette adatte per le zampe dei cani in modo da poterle pulire senza infastidire la loro cute e basterà rivolgersi al veterinario per capire quali siano adatte per essere utilizzate.