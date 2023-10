Camminare fa bene, ma come fare se non si può uscire di casa? La soluzione per mantenere l’obiettivo giornaliero

Sai che camminare fa davvero bene? Ma come si fa se non puoi uscire di casa? Ecco la soluzione che stavi cercando.

I medici ed i nutrizionisti lo dicono da sempre: camminare fa bene alla salute. Non solo questa attività fa bene al nostro cuore – aumentando la frequenza dei battiti durante il cammino – ma aiuta anche a perdere peso in modo davvero efficace e con il minimo sforzo fisico. Un’attività aerobica come appunto la camminata, infatti, accelera il metabolismo, aumentando così la quantità di calorie bruciate e promuovendo di conseguenza la perdita di peso.

Ma come fare se non è possibile uscire ogni giorno per fare una camminata e mantenersi in forma? Ci sono tanti casi infatti che impediscono l’allenamento. Banalmente una giornata di pioggia potrebbe farlo saltare o più semplicemente l’impossibilità di uscire di casa. Niente paura, esiste un modo per fare 10.000 passi al giorno pur stando in casa. Vediamo come fare.

Il segreto per raggiungere i 10.000 passi stando in casa

Chi è costretto a lavorare seduto ad una scrivania per gran parte del giorno sa bene quanto questo possa essere controproducente per la propria salute. Per mantenersi in forma, infatti, servirebbero almeno 40 minuti al giorno di attività fisica o, se si preferisce camminare, circa 10.000 passi al giorno di camminata.

Ma come fare a compiere tutti questi passi in una sola giornata se non si può uscire per allenarsi? La prima soluzione è quella di acquistare un tapisroulant, questo strumento permette infatti di camminare e correre sul posto raggiungendo così facilmente l’obiettivo dei 10.000 passi.

Tuttavia, è bene ricordare che il tapisroulant è costoso oltre che essere molto ingombrante e non tutti sono disposti ad acquistarlo. Esiste però uno strumento ben più economico e dalle dimensioni più contenute, ovvero lo step. Oltre a farci perdere peso, grazie al suo movimento, questo strumento ci consente anche di allenare i glutei rendendoli più tonici.

Non bisogna poi dimenticarsi degli elementi gratuiti che la casa ci offre come ad esempio le scale. Fare qualche rampa di scale è ancora meglio di camminare, poiché la pendenza ci fa perdere peso ed allenare gambe e glutei. E’ bene ricordare poi che anche la banale passeggiata col cane è un allenamento se fatta a passo svelto. Basterà velocizzare leggermente il passo e magari allungare di una decina di minuti la tua solita passeggiata con il tuo amico a 4 zampe.