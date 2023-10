Camilla come la Regina Elisabetta a sostegno dell’osteoporosi: è il patrocinio più longevo della Corona e c’è un perchè

La regina Camilla impegnata come Elisabetta II nel sostenere l’osteoporosi: ecco perché questa causa viene sposata ormai da anni.

La famiglia reale inglese è da sempre particolarmente impegnata in numerose cause filantropiche o coinvolta in campagne di sensibilizzazione della salute. Nello specifico, la defunta Elisabetta II ha partecipato e ha sostenuto in maniera attiva diverse organizzazioni benefiche legate in modo particolare alla salute: tra queste spicca un particolare coinvolgimento con il problema dello osteoporosi.

Inoltre, non mancano nel partecipare attivamente non solo al volontariato, ma anche al sostegno di diverse iniziative caritatevoli che vedono delle campagne volte alla raccolta dei fondi così come alla visita degli ospedali o delle strutture sanitarie. Con la scomparsa di Elisabetta II, hanno preso maggiormente le redini di questo lavoro non solo il principe William e sua moglie Kate Middleton, ma specialmente Camilla.

La Royal Family sempre più vicina alla causa dell’osteoporosi

Proprio di recente è stato condiviso uno scatto sulla pagina ufficiale della Royal Family, dove si pone l’accento sull’osteoporosi che consiste in una condizione di fragilità delle ossa che porta molto spesso a dei dolori debilitanti. Emerso, infatti, che solo nel Regno Unito siano 3,5 milioni le persone colpite. La Royal Osteoporosis Society è la più grande fondazione di beneficenza del Regno Unito che è stata interamente dedicato alla salute delle ossa.

Si tratta della patrocinio più longevo della Corona e che ha visto il pieno coinvolgimento da parte della regina Elisabetta II specialmente in virtù del fatto che la malattia aveva colpito allora sia sua nonna che sua madre. Oggi ne ha preso completamente le redini la regina Camilla che fece la sua prima visita ufficiale nel 2005, allora duchessa di Cornovaglia. Scelse, sin da subito, di dare seguito all’importante lavoro della Sovrana sostenendo e supportando i pazienti affetti da osteoporosi ricoverati nell’ospedale del Southampton.

Al pari di Elisabetta II, Camilla ha sempre sostenuto l’organizzazione esponendosi in prima linea. È stata coinvolta, infatti, in innumerevoli iniziative al fine non solo di sostenere effettivamente la causa, ma anche per aiutare a conoscere e comprendere al meglio questa malattia. Negli anni ha organizzato raccolte fondi, incontri formativi che avevano lo scopo di insegnare come prendersi cura dei pazienti affetti da osteoporosi anche dal punto di vista dell’alimentazione e dell’esercizio regolare.

Inoltre, nel 2016 Camilla ha ricevuto un importante riconoscimento: è stata, infatti, decorata e premiata dall’Università di Southampton per il suo costante aiuto sulla malattia.