Calze per la Befana: le novità del 2021 per i più piccoli

Come ogni anno, si avvicina uno dei momenti più attesi dai bambini: l’arrivo della Befana con tanto di dolciumi, doni e – chissà – forse anche un po’ di carbone. La tradizione vuole che la notte prima dell’arrivo della Befana si lasci una calza appesa al camino per ritrovarla l’indomani mattina ricca di soprese per ogni bambino in casa. Dopo le calze della Befana più in voga l’anno scorso, vediamo le novità del 2021 per stupire i vostri figli con una calza davvero speciale.

Calze della Befana con soprese: le calze LOL suprise

Come l’anno scorso, anche quest’anno, tra le calze più vendute e desiderate su Amazon, sono da segnalare queste meravigliose Calze della Befana delle LOL Surprise, che stanno andando letteralmente a ruba! Perfette per le vostre bambine, le calze LOL nascondono ben quattro sorprese, con giochi personalizzati ed ispirati alle protagoniste del mondo LOL.

Il Calzettone della befana dei Me Contro Te

Nell’elenco delle calze della befana più originali, non poteva mancare quella dei Me Contro Te con tante soprese nascoste. Con quattro milioni e mezzo di iscritti al loro canale Youtube, Luì e Sofi hanno conquistato migliaia di bambini e ragazzi grazie ai video in cui ogni giorno raccontano con leggerezza e ironia le proprie disavventure.

Le calze da riempire con dolciumi e sorprese

Per le famiglie più numerose, ecco quattro calze di lana lavorate a maglia, perfette per essere riempite con dolciumi e regali pensati da voi. Grazie a un piccolo gancio, potrete appendere le calze in ogni angolo della casa: dalla mensola del camino, all’albero di Natale, oppure direttamente al letto.

Oppure, sempre da riempire, c’è un set di tre bellissime calze a tema Natale con pupazzi di neve, renne e alci, per decorare la mensola del camino, o addobbare l’albero di Natale, in attesa dell’arrivo della Befana.

La calza perfetta per i fan delle principesse Disney

Tra le calze più desiderate, non poteva mancare la calza ispirata alle principesse delle Disney con tante sorprese da scoprire: perfetta da donare ai bambini e alle bambine con una predilezione per i classici Disney, da “Ariel” a “La bella e la bestia“.

Per chi, invece, alla classiche principesse Disney, preferisce le avventure di Elsa e Anna di Frozen, c’è la bellissima calza con soprese e giochi ispirati al regno di Arendelle.