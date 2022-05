Calzature per bambini: i prodotti innovativi by Flexi Kids

Scegliere le calzature adatte per i bambini è fondamentale per permettere loro di crescere e camminare per il mondo in tutta sicurezza. E ogni mamma sa bene quanto sia importante per il suo bambino mantenere una postura corretta per prevenire problemi di salute futuri, o di dare il giusto sostegno.

Flexi Kids: alta qualità dal design alla moda

Per questo la scelta delle calzature ortopediche per bambini deve essere fatta con molta attenzione. Il primo passo parte proprio dalla scarpa!

Ci si può prendere cura della salute dei piedi dei nostri bambini fin dai loro primi passi scegliendo scarpe come quelle proposte dall’azienda Flexi Kids.

Sono delle calzature di qualità e dal design alla moda, che sono ideate, progettate e realizzate con esperti del settore per accompagnare il bambino in ogni fase dello sviluppo o di una eventuale pratica riabilitativa.

Per questo sono sicure, stabili ma anche confortevoli, grazie ai materiali naturali e alle tecniche di lavorazione innovative che ne permettono una buona flessibilità che calza a pennello sui piedini dei nostri piccoli!

Per saperne di più abbiamo fatto alcune domande proprio agli esperti che lavorano in Flexi Kids che ogni giorno sono impegnati nel trovare soluzioni ideali per produrre scarpe ortopediche di qualità e belle da indossare, in linea con i trend del momento.

Che tipo di calzature progettate?

Realizziamo calzature che tutelano i piedi di ogni bambino accompagnandolo in ogni fase dello sviluppo attraverso l’utilizzo di contrafforti rigidi e un plantare anatomico avvolgente per sostenere il retro piede e una suola a due gradi di flessibilità per garantire una agevole rullata del passo.

A seconda della stagione andiamo a differenziare la nostra produzione tra stivaletti, sneakers e sandali e per la stagione invernale 23/24 abbiamo iniziato a progettare anche calzature che possano essere indossate sulla neve.

Sono adatte a tutti i bambini?

Sì, non hanno nessuna controindicazione, le calzature ortopediche sono state sempre associate ad una problematica, noi di Flexi vogliamo far comprendere alle persone che tutelare i piedi dei bambini in ogni fase dello sviluppo è fondamentale e la nostra sfida primaria è stata quella di mantenere le qualità costruttive e di tutela del piede che offre la scarpa ortopedica e allo stesso tempo dargli un design il più vicino possibile a quello delle scarpe “comuni”.

Che tipo di materiali usate?

Sono tutti materiali atossici, traspiranti e rigorosamente 100% made in Italy. Le tomaie delle scarpe invernali sono realizzate esclusivamente in vera pelle o nabuk. Le tomaie dei sandali possono essere o interamente di vera pelle o miste vera pelle con inserti di tessuti traspiranti.

Le suole sono realizzate in microporosa, una gomma espansa, che grazie alla sua struttura permette alla scarpa di rimanere estremamente leggera e confortevole.

Realizzate anche scarpe su misura?

Assolutamente sì, possiamo realizzare qualsiasi modifica sulla calzatura, attualmente presso l’Ortopedia Mancini di Roma e a breve sarà possibile anche in altre ortopedie che hanno scelto di far parte del mondo Flexi.

Dove si possono acquistare le calzature Flexi Kids?

Sul nostro e-commerce, presso l’Ortopedia Mancini di Roma e a breve in molte ortopedie presenti sul territorio nazionale.

È possibile fruire di agevolazioni sull’acquisto?

Sì c’è la modalità di acquisto con iva al 4% se si presenta certificato di invalidità oppure se prescritte dal medico specialista possono essere passate dal sistema sanitario nazionale.