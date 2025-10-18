Ogni giorno una sorpresa profumata per rendere l’attesa del Natale ancora più speciale con il calendario Lush

Tra le tradizioni più amate del periodo che precede il Natale c’è senza dubbio il calendario dell’Avvento, un modo dolce e divertente per rendere il conto alla rovescia ancora più speciale.

I calendari beauty sono diventati un vero must, perfetti per scoprire nuovi prodotti o per concedersi una selezione dei best seller a un prezzo più conveniente. Solitamente, infatti, il valore complessivo dei prodotti contenuti nel calendario è molto più alto rispetto al costo di acquisto, rendendo il calendario un’occasione a cui sembra impossibile resistere.

Un calendario da avere assolutamente a dicembre 2025 è il 29 High Street Christmas Advent Calendar di Lush.

Lush è senza dubbio una delle aziende di cosmetici più amate. Famosa per i suoi prodotti fatti a mano e per la sua etica sostenibile, è diventata famosa soprattutto per le sue iconiche bombe da bagno e per gli shampoo solidi che hanno spopolato tra le beauty influencer. La sua politica cruelty free e vegana, inoltre, la rende un brand apprezzato da un pubblico molto ampio.

Scopriamo insieme come poter trascorrere l’attesa del Natale insieme a Lush e il suo incredibile calendario dell’Avvento!

Calendario dell’Avvento di Lush, cosa contiene e quanto costa

Il 29 High Street Christmas Advent Calendar firmato Lush è un prodotto che sta attirando l’attenzione di numerose beauty addicted. Chi ama le bombe da bagno e l’originalità del brand, non potrà fare a meno del calendario dell’Avvento di Lush e scartare ogni giorno un prodotto che verrà senza dubbio apprezzato.

Una vera e propria “casa della bomba da bagno” realizzata in 100% cartone riciclato, al suo interno troverai ben 25 immersioni multisensoriali, incluse cinque creazione esclusive e cinque personaggi a tema natalizio in 3D.

Progettato da Sherrie Tilley, designer del Lush Talent Pool, il calendario contiene prodotti che potrai utilizzare ogni giorno in bagno che ti permetteranno di fare un vero e proprio viaggio olfattivo e sensoriale.

Cosa troverai? Sono tutte bombe e spumanti da bagno, ovvero i famosi bagnoschiuma solidi senza packaging, con profumi e colori differenti. Le profumazioni spaziano da quelle dolci, come vaniglia e zucchero filato, a quelle più fruttate, con spezie natalizie e note di agrumi.

Tutto il packaging è sostenibile: il nastro è fatto con plastica riciclata e i prodotti sono protetti da fiocchi biodegradabili, da riutilizzare tranquillamente o smaltire nella raccolta per i rifiuti organIci.

Il calendario dell’Avvento di Lush che ti abbiamo presentato ha un costo di 160 euro. Online o nei vari store presenti in tutta Italia, puoi acquistare un altro calendario, il Lush Advent Calendar, a un costo di 245 euro.

