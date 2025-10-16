Essence X-Mas Treasure Box: il calendario dell’Avvento fai da te che ogni amante del make up dovrebbe avere

Il Natale si avvicina e, insieme all’atmosfera natalizia, arriva anche il momento di iniziare a guardarsi attorno e scegliere il calendario dell’Avvento che ci terrà compagnia per tutto il mese di dicembre.

Negli ultimi anni sono diventati un vero must have, soprattutto per quanto riguarda i calendari beauty: un modo per coccolarsi ogni giorno con mini prodotti e nuove scoperte sia per la skincare che per un make up innovativo.

Per rendere l’attesa ancora più speciale, Essence ha ideato il calendario dell’Avvento chiamato “X-MAS Treasure Box Diy“, ovvero un calendario beauty fai da te da regalare a qualcuno di speciale o per concederti una coccola durante le festività.

Scopriamo insieme come è strutturato, quanto costa e dove acquistare il calendario Essence!

Calendario dell’Avvento firmato Essence X-Mas Treasure Box DIY, perché acquistarlo

Il calendario beauty firmato Essence è strutturato in questo modo: al suo interno troverai non solo ben 24 prodotti a sorpresa per viso, occhi, labbra e unghie, ma anche delle buste di carta fai da te e adesivi numerati per realizzare il calendario da zero.

Vuoi scoprire cosa contiene il calendario? Attenzione agli spoiler! Se ami le sorprese, fermati qui e ordina il tuo a occhi chiusi!

Trucco labbra

Se ami prenderti cura delle tue labbra e metterle in risalto sui tuoi look invernali, nel calendario troverai: lipgoss, rossetti a lunga tenuta, tinte labbra che cambiano colore a seconda dell’umore e matite colorate per un risultato più definito. Prima di realizzare il trucco labbra, però, sarà fondamentale applicare l’olio tonificante Cranberry, il prodotto che idrata e nutre le labbra rendendole più morbide e colorate.

Viso e occhi

Realizza la base perfetta con la cipria compatta trasparente di Essence, la troverai proprio all’interno del calendario con tanto di spugnetta. Inoltre, troverai anche una spugna per fondotinta e una lozione tonica normalizzante per l’eccesso di sebo, ideale per una skincare pre makeup.

Concludi con un trucco occhi d’effetto: scegli tra i colori delle mini palette di ombretti che troverai all’interno del calendario e realizzare un cat eye definito con l’eyeliner in penna. Metti in risalto lo sguardo con il mascara volumizzante e definisci le sopracciglia con lo spazzolino per un look naturale e ordinato.

Durante la skincare, non dimenticare di prenderti cura del tuo contorno occhi con un cuscinetto in idrogel!

Il mix di prodotti cosmetici per l’uso quotidiano è un regalo che verrà sicuramente apprezzato. Costa meno di 30 euro e puoi trovarlo sia nei negozi rivenditori Essence che online.