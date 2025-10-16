Essence X-Mas Treasure Box: il calendario dell’Avvento fai da te che ogni amante del make up dovrebbe avere

Un calendario dell’Avvento beauty fai da te per rendere il tuo make up natalizio ancora più speciale!

modella Essence

Il Natale si avvicina e, insieme all’atmosfera natalizia, arriva anche il momento di iniziare a guardarsi attorno e scegliere il calendario dell’Avvento che ci terrà compagnia per tutto il mese di dicembre.

Negli ultimi anni sono diventati un vero must have, soprattutto per quanto riguarda i calendari beauty: un modo per coccolarsi ogni giorno con mini prodotti e nuove scoperte sia per la skincare che per un make up innovativo.

Per rendere l’attesa ancora più speciale, Essence ha ideato il calendario dell’Avvento chiamato “X-MAS Treasure Box Diy“, ovvero un calendario beauty fai da te da regalare a qualcuno di speciale o per concederti una coccola durante le festività.

Scopriamo insieme come è strutturato, quanto costa e dove acquistare il calendario Essence!

Calendario dell’Avvento firmato Essence X-Mas Treasure Box DIY, perché acquistarlo

Il calendario beauty firmato Essence è strutturato in questo modo: al suo interno troverai non solo ben 24 prodotti a sorpresa per viso, occhi, labbra e unghie, ma anche delle buste di carta fai da te e adesivi numerati per realizzare il calendario da zero.

calendario Avvento Essence
Calendario dell’Avvento firmato Essence X-Mas Treasure Box DIY, perché acquistarlo – Pourfemme.it – Fonte foto Essence

Vuoi scoprire cosa contiene il calendario? Attenzione agli spoiler! Se ami le sorprese, fermati qui e ordina il tuo a occhi chiusi!

Trucco labbra

Se ami prenderti cura delle tue labbra e metterle in risalto sui tuoi look invernali, nel calendario troverai: lipgoss, rossetti a lunga tenuta, tinte labbra che cambiano colore a seconda dell’umore e matite colorate per un risultato più definito. Prima di realizzare il trucco labbra, però, sarà fondamentale applicare l’olio tonificante Cranberry, il prodotto che idrata e nutre le labbra rendendole più morbide e colorate.

Viso e occhi

Realizza la base perfetta con la cipria compatta trasparente di Essence, la troverai proprio all’interno del calendario con tanto di spugnetta. Inoltre, troverai anche una spugna per fondotinta e una lozione tonica normalizzante per l’eccesso di sebo, ideale per una skincare pre makeup.

Concludi con un trucco occhi d’effetto: scegli tra i colori delle mini palette di ombretti che troverai all’interno del calendario e realizzare un cat eye definito con l’eyeliner in penna. Metti in risalto lo sguardo con il mascara volumizzante e definisci le sopracciglia con lo spazzolino per un look naturale e ordinato.

Durante la skincare, non dimenticare di prenderti cura del tuo contorno occhi con un cuscinetto in idrogel!

Il mix di prodotti cosmetici per l’uso quotidiano è un regalo che verrà sicuramente apprezzato. Costa meno di 30 euro e puoi trovarlo sia nei negozi rivenditori Essence che online.

