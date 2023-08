Caldo torrido, come capire se siamo disidratati: attenzione a questi campanelli d’allarme

Il calore può portare numerosi problemi di salute, la prima cosa da fare è controllare l’idratazione. Scopriamo i sintomi da considerare.

Quando fa troppo caldo c’è il rischio di rimanere disidratati, per questo è importante capire quali sono i rischi che si corrono. Inoltre facendo attenzione ai sintomi, si può comprendere quando una persona si sta davvero disidratando. Recuperare una condizione simile è possibile, ma va fatto con attenzione.

Tutti sanno che il corpo è composto dal 70 per cento di acqua, quindi essa è fondamentale per il funzionamento di qualunque organismo umano. L’acqua si distribuisce fra le cellule, i tessuti, il sangue e così via, quindi capiamo la sua grande importanza. Il corpo umano non potrebbe funzionare normalmente con valori d’acqua alterati, infatti si va facilmente in sofferenza in casi di disidratazione.

I sintomi della disidratazione

Chi corre il rischio maggiore sono le persone anziane, poiché questo equilibrio è ancora più delicato poiché la sete è molto più attenuata. Infatti se cominciano ad avvertire molta sete, vuol dire che lo stato di disidratazione è già cominciato. Quindi bisogna bere anche quando non si ha sete, in questo modo si evita qualunque tipo di problema.

I sintomi principali a cui porre attenzione sono come già riferito, il senso di sete, che però compare nel momento in cui il grado di disidratazione è già cominciato o sta iniziando. Questa cosa andrebbe prevenuta bevendo le giuste dosi d’acqua giornalmente, aumentandole nel periodo estivo. Si può bere l’acqua del rubinetto se potabile, oppure quella minerale. Tutto dipende dai gusti dell’interessato, la cosa importante è che si evitino quanto più possibile gli alcolici e le bevande piene di zuccheri. Quest’ultime, infatti, apportano un senso di appagamento della sete, che però è falso.

Anche la debolezza, l’incapacità di svolgere attività che si eseguono normalmente, il mal di testa e il disorientamento rappresentano i sintomi comuni della disidratazione. Inoltre quando la temperatura del corpo aumenta, in condizioni di caldo estremo si può avere sia problemi con l’acqua, ma si può ottenere anche un colpo di calore. Anche la pressione può calare, soprattutto quando ci si alza in piedi. Per recuperare sarebbe necessario bere poco alla volta, ripararsi in luoghi freschi e ventilati e rimanere a riposo senza fare sforzi. Per non incorrere in queste problematiche si dovrebbero bere almeno due litre ogni giorno, ovviamente dipende anche dalla temperatura esterna. Idratarsi ogni ora con un bicchiere d’acqua, anche quando non si ha sete, è la soluzione corretta.