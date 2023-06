Caldo eccessivo e collasso: come proteggersi in estate, prevenzione e rimedi

Quando il sole si fa insopportabile è necessario proteggersi al meglio. Ecco i rimedi efficaci contro il calore.

Ormai il caldo si fa sempre più intenso giorno dopo giorno e anche gli esperti riferiscono che questa estate sarà più rovente rispetto all’anno scorso. Questi periodi sono caratterizzati da svenimenti improvvisi e collassi da calore: nonostante non si tratti di una condizione grave, è sempre meglio prestare attenzione e usare i giusti rimedi. Nel caso in cui mancasse un intervento adeguato, infatti, potrebbe progredire in un colpo di calore, che a sua volta potrebbe addirittura danneggiare il cervello o gli organi vitali. Non una cosa da sottovalutare, quindi.

I sintomi che permettono di capire che è in corso un collasso da calore sono diversi. Si parte da uno stato confusionale provocato dall’intensità delle alte temperature. Poi si procede con le vertigini e lo svenimento. Altri segnai vedono la presenza di urine di colore scuro a causa della disidratazione, stanchezza e forte mal di testa. Possono presentarsi anche crampi muscolari e pallore, in più la sudorazione eccessiva e la tachicardia possono farti subito intuire che c’è qualcosa che non va. Di seguito scopriamo tutte le soluzioni a questa condizione.

I rimedi contro il collasso da calore

La prima cosa da fare se una persona presenta i sintomi di un collasso da calore è quella di allontanarla dalla fonte del suo disturbo, quindi dovrà essere messa a riposo in un punto arieggiato e all’ombra. Inoltre si possono bere bevande, ma non devono assolutamente contenere caffeina o alcool e devono essere a temperatura né troppo calda né troppo fredda. Una bevanda calda o ghiacciata, infatti, potrebbe portare ad uno stato di congestione, ovvero uno sbalzo di temperatura improvviso nel proprio corpo.

Questo nel peggiore dei casi porta anche alla morte, perciò attenzione a non essere affrettati durante l’idratazione. Si possono anche rimuovere gli indumenti superflui o quelli troppo stretti, al fine di far respirare meglio il corpo. Fare il bagno può essere una soluzione, ma anche in questo caso l’acqua deve essere alla giusta temperatura così come le bevande.

Eseguire le spugnature con acqua fresca può essere il rimedio perfetto. Inoltre è possibile usare un asciugamano lasciato in acqua fredda per poter rinfrescare la persona che si sta sentendo male. Se queste soluzioni non dovessero avere nessun effetto dopo 30 minuti, è necessario rivolgersi immediatamente al medico. Ovviamente anche nel caso in cui chi sta male si sentisse meglio, sarebbe sempre opportuno fare una visita per assicurarsi che non ci siano problemi.