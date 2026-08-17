Caldaia che non funziona dopo le vacanze, ecco cosa puoi fare

Il rientro dalle vacanze può riservare una sorpresa decisamente poco piacevole: si apre il rubinetto dell’acqua calda o si prova a riattivare l’impianto, ma la caldaia non parte. Prima di pensare a un guasto grave o alla sostituzione dell’apparecchio, ci sono alcuni controlli che possono aiutare a individuare l’origine del problema. Dopo un periodo trascorso lontano da casa, ritrovare la caldaia che non funziona al rientro dalle vacanze può creare qualche preoccupazione, soprattutto quando il problema viene scoperto nel momento in cui serve l’acqua calda. Un blocco, però, non significa necessariamente che l’apparecchio sia arrivato alla fine della propria vita. Le cause possono essere diverse e alcune sono legate a condizioni dell’impianto che è possibile verificare prima di richiedere l’intervento …

Il rientro dalle vacanze può riservare una sorpresa decisamente poco piacevole: si apre il rubinetto dell’acqua calda o si prova a riattivare l’impianto, ma la caldaia non parte. Prima di pensare a un guasto grave o alla sostituzione dell’apparecchio, ci sono alcuni controlli che possono aiutare a individuare l’origine del problema.



Dopo un periodo trascorso lontano da casa, ritrovare la caldaia che non funziona al rientro dalle vacanze può creare qualche preoccupazione, soprattutto quando il problema viene scoperto nel momento in cui serve l’acqua calda. Un blocco, però, non significa necessariamente che l’apparecchio sia arrivato alla fine della propria vita. Le cause possono essere diverse e alcune sono legate a condizioni dell’impianto che è possibile verificare prima di richiedere l’intervento di un tecnico. Pressione dell’acqua, alimentazione elettrica, presenza di aria nei radiatori e disponibilità del gas sono soltanto alcuni degli elementi da prendere in considerazione.

Il primo errore da evitare è procedere per tentativi senza sapere che cosa si sta controllando. Una caldaia è un apparecchio complesso e gli interventi sui componenti interni, sulla combustione o sullo scarico dei fumi devono essere lasciati a personale qualificato. Ci sono tuttavia verifiche preliminari che permettono di capire meglio la situazione. Controllare pressione, corrente elettrica e flusso dell’acqua può fornire indicazioni importanti e, in alcuni casi, spiegare perché l’impianto non riesce a ripartire normalmente dopo un periodo di inutilizzo.

Il blocco può dipendere da un dettaglio che spesso passa inosservato

Uno dei primi aspetti da osservare è la pressione dell’impianto. Come indicazione generale, il valore dovrebbe trovarsi nell’intervallo previsto dal produttore; per molti impianti domestici si colloca indicativamente intorno a 1,2-1,5 bar. Se la pressione è troppo bassa, la caldaia può non avviarsi correttamente. In determinate situazioni può essere necessario utilizzare il rubinetto di caricamento per riportare il valore nella fascia corretta, seguendo sempre le indicazioni riportate nel manuale dell’apparecchio. Se la pressione continua a diminuire dopo il ripristino, invece, la perdita di pressione della caldaia può essere il segnale di un problema da far controllare. Anche un valore eccessivamente alto richiede attenzione e non dovrebbe essere ignorato.

Un’altra possibile causa riguarda il calcare. Con il tempo i depositi possono ostacolare il passaggio dell’acqua e ridurne il flusso. Un indizio può arrivare confrontando il getto dell’acqua fredda con quello dell’acqua calda: se quest’ultimo risulta sensibilmente più debole, tra le possibili spiegazioni può esserci proprio un accumulo di calcare. In una situazione di questo tipo, la pulizia dello scambiatore è un’operazione da affidare a un tecnico. Prima di arrivare a questa ipotesi, però, conviene verificare anche un elemento molto più semplice: la caldaia ha bisogno dell’alimentazione elettrica per funzionare. Un’interruzione di corrente, un interruttore disattivato o un problema elettrico possono impedire l’accensione anche quando apparentemente il resto dell’impianto è in ordine.

Prima di chiamare il tecnico c’è un controllo che può cambiare la diagnosi

Tra le verifiche utili rientra anche la disponibilità del gas. Una temporanea interruzione della fornitura può infatti provocare il blocco della caldaia. Se in casa è presente un piano cottura alimentato dalla stessa fornitura, verificare se il gas è disponibile può aiutare a distinguere un problema dell’apparecchio da uno legato all’erogazione. Se si avverte odore di gas, invece, non bisogna effettuare prove di accensione: occorre evitare fiamme e scintille, aerare i locali quando possibile in sicurezza e seguire le procedure di emergenza previste dal distributore. Un mancato avvio della caldaia non deve mai portare a interventi improvvisati sui componenti del gas, né allo smontaggio dell’apparecchio.

Bisogna poi considerare l’eventuale presenza di aria nei radiatori e i problemi legati ai sistemi di aspirazione e scarico. Le bolle d’aria nei termosifoni possono compromettere la distribuzione uniforme del calore e, dopo l’eventuale sfiato eseguito secondo le indicazioni dell’impianto, è importante verificare nuovamente la pressione. Più delicato è il caso di un’ostruzione nei condotti di aspirazione o nello scarico dei fumi, condizione che può determinare il blocco di sicurezza dell’apparecchio e che richiede l’intervento di un professionista. Se la caldaia continua ad andare in blocco anche dopo i controlli più semplici, oppure se il problema si presenta con frequenza, è opportuno rivolgersi a un tecnico qualificato invece di continuare a effettuare ripetuti tentativi di riavvio.