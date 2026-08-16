Eritema solare non è un semplice arrossamento, lo devi trattare così

L’eritema solare è una delle conseguenze più comuni di un’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti: la pelle diventa rossa, calda e dolorante e, nei casi più importanti, possono comparire gonfiore e vesciche. Sapere come comportarsi nelle prime ore aiuta a ridurre il disagio e a evitare nuovi danni alla cute. L’estate e le giornate trascorse all’aperto aumentano le occasioni di esposizione al sole, ma a volte basta sottovalutare l’intensità dei raggi per ritrovarsi con la pelle arrossata. L’eritema solare è una vera e propria ustione provocata principalmente dalle radiazioni ultraviolette e può interessare qualsiasi zona rimasta esposta senza un’adeguata protezione. Il rischio non riguarda soltanto chi trascorre ore in spiaggia: può verificarsi anche durante una passeggiata, un’escursione, una giornata in piscina …

L’eritema solare è una delle conseguenze più comuni di un’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti: la pelle diventa rossa, calda e dolorante e, nei casi più importanti, possono comparire gonfiore e vesciche. Sapere come comportarsi nelle prime ore aiuta a ridurre il disagio e a evitare nuovi danni alla cute.

L’estate e le giornate trascorse all’aperto aumentano le occasioni di esposizione al sole, ma a volte basta sottovalutare l’intensità dei raggi per ritrovarsi con la pelle arrossata. L’eritema solare è una vera e propria ustione provocata principalmente dalle radiazioni ultraviolette e può interessare qualsiasi zona rimasta esposta senza un’adeguata protezione. Il rischio non riguarda soltanto chi trascorre ore in spiaggia: può verificarsi anche durante una passeggiata, un’escursione, una giornata in piscina o mentre si pratica sport all’aperto.

I primi segnali non sono necessariamente immediati. L’arrossamento può diventare evidente alcune ore dopo l’esposizione e accompagnarsi a una sensazione di calore, bruciore, dolore e maggiore sensibilità della pelle. Nei giorni successivi la cute può iniziare a desquamarsi. Nei casi più intensi possono invece comparire vesciche e sintomi generali, che richiedono maggiore attenzione. La gravità dell’eritema dipende dalla quantità di radiazioni ricevute e dalla sensibilità individuale della pelle, motivo per cui persone esposte nello stesso luogo e per lo stesso tempo possono avere conseguenze differenti.

Quando il rossore compare, cosa sta succedendo alla pelle

L’eritema è la risposta della cute al danno provocato da una dose eccessiva di radiazioni ultraviolette. Le persone con pelle chiara sono generalmente più vulnerabili, ma nessun tipo di pelle può essere considerato completamente al riparo. Contano inoltre l’orario dell’esposizione, la durata, l’altitudine, la presenza di superfici capaci di riflettere la radiazione e l’uso corretto o meno della protezione solare. Scottarsi ripetutamente non rappresenta soltanto un problema estetico o un fastidio destinato a scomparire: l’esposizione eccessiva ai raggi UV contribuisce nel tempo all’invecchiamento cutaneo e aumenta il rischio di sviluppare tumori della pelle.

Per questo motivo la prevenzione rimane fondamentale. È opportuno limitare l’esposizione nelle ore in cui la radiazione solare è più intensa, utilizzare indumenti protettivi, cappello e occhiali da sole e applicare un prodotto solare con un fattore di protezione adeguato, ricordandosi di rinnovarne l’applicazione secondo le indicazioni del prodotto, soprattutto dopo il bagno o un’abbondante sudorazione. Particolare prudenza è necessaria per bambini e persone dalla pelle molto chiara. La crema solare non deve essere considerata un sistema per prolungare senza limiti il tempo trascorso al sole, ma uno degli strumenti da associare a comportamenti prudenti e a un’esposizione graduale.

Il sollievo nelle prime ore e i segnali da non sottovalutare

Quando l’eritema è già comparso, la prima regola è evitare ulteriori esposizioni della zona interessata fino alla completa guarigione. Per alleviare il fastidio possono essere utili docce fresche o impacchi con acqua fresca, evitando temperature eccessivamente basse direttamente sulla cute. Anche mantenere una buona idratazione può essere importante, soprattutto dopo una lunga permanenza al caldo. Prodotti emollienti e idratanti possono contribuire a dare sollievo alla pelle, mentre eventuali farmaci per il dolore o trattamenti specifici dovrebbero essere utilizzati rispettando le indicazioni del medico o del farmacista. In presenza di vesciche è importante non romperle volontariamente, perché la pelle sottostante è più vulnerabile e aumenta il rischio di complicazioni e infezioni.

Non tutte le scottature possono però essere gestite allo stesso modo. Un eritema molto esteso, la presenza di numerose o grandi vesciche, dolore intenso o sintomi generali come febbre, brividi, nausea, mal di testa, confusione, forte debolezza o segni di disidratazione meritano una valutazione sanitaria, soprattutto quando è coinvolto un bambino. Anche un peggioramento invece di un graduale miglioramento deve essere considerato con attenzione. Un eritema solare severo o accompagnato da sintomi generali non dovrebbe essere trattato come un semplice arrossamento: rivolgersi tempestivamente a un medico permette di valutare la situazione e individuare il trattamento più appropriato, senza ricorrere autonomamente a rimedi aggressivi o sostanze che potrebbero irritare ulteriormente una pelle già danneggiata.