Capelli lisci in estate, come mantenere la piega nonostante caldo e umidità

Usciamo di casa con capelli perfettamente lisci e ordinati, ma bastano pochi minuti all’aperto perché la situazione cambi completamente. Umidità, sudore e caldo sembrano avere un unico obiettivo: rovinare quella piega alla quale abbiamo dedicato tanto tempo.

Durante l’estate mantenere i capelli lisci può diventare una vera sfida, soprattutto per chi ha una chioma naturalmente mossa o tende facilmente al crespo. Passare continuamente la piastra, però, non è la soluzione: il segreto comincia molto prima, già dal momento dello shampoo.

Una piega che dura più a lungo comincia dal lavaggio

Il primo errore è appesantire eccessivamente i capelli nella speranza di tenerli sotto controllo. Shampoo, balsamo e prodotti per lo styling devono essere scelti in base alle caratteristiche della propria chioma, utilizzando soprattutto il balsamo sulle lunghezze quando necessario. Una volta terminato il lavaggio, meglio tamponare i capelli delicatamente con un asciugamano in microfibra, evitando di strofinarli: l’attrito può contribuire a rendere la chioma più crespa ancora prima dell’asciugatura.

Prima del phon possiamo applicare un prodotto termoprotettore e, se ne utilizziamo uno, uno styling specifico contro l’umidità. A questo punto arriva la parte più importante: i capelli devono essere completamente asciutti. Lasciare anche soltanto alcune zone umide rende molto più semplice perdere la piega appena usciamo di casa.

Durante l’asciugatura possiamo dirigere il getto del phon dall’alto verso il basso seguendo la lunghezza del capello, aiutandoci con una spazzola. Non è necessario utilizzare sempre la temperatura massima: calore eccessivo e passaggi ripetuti possono stressare la fibra senza garantire necessariamente una piega più duratura.

Umidità e sudore sono i veri nemici dei capelli lisci

Una volta ottenuto il risultato desiderato, la tentazione è passare immediatamente la piastra più volte su ogni ciocca. Se decidiamo di utilizzarla, invece, è importante farlo soltanto sui capelli perfettamente asciutti e senza esagerare con temperatura e numero di passaggi.

Possiamo completare la piega con una piccola quantità di prodotto anti-crespo o siero sulle lunghezze, senza eccedere: troppo prodotto rischia di appesantire i capelli e farli apparire sporchi molto prima.

Anche ciò che facciamo durante la giornata può fare la differenza. Toccare continuamente i capelli con le mani, legarli quando sono ancora caldi dopo la piega oppure raccoglierli strettamente mentre stiamo sudando può lasciare segni e onde difficili da eliminare. Se fa molto caldo, meglio optare per un’acconciatura morbida e scioglierla quando possibile.

E la notte? Se vogliamo conservare la piega anche il giorno successivo, una federa in seta o raso può ridurre l’attrito durante il sonno. I capelli lunghi possono essere raccolti delicatamente, evitando elastici troppo stretti che lasciano il classico segno sulle lunghezze.