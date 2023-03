La Pasqua è un’ottima occasione per far divertire i bimbi a casa. Che sia la decorazione delle uova sode, l’allestimento di un albero di Pasqua, la creazione di tanti piccoli pulcini di cartapesta, questa festa può essere un’ottima opportunità per lasciare spazio alla fantasia e far divertire anche i bambini.

Un esempio molto pratico può essere rappresentato dalla caccia al tesoro di Pasqua.

A Pasqua si può organizzare questo fantastico gioco che vede coinvolta tutta la famiglia e soprattutto i più piccoli, alla ricerca del premio più amato, l’uovo di cioccolata.

Una caccia al tesoro delle uova di Pasqua non richiede particolare impegno e può essere allestita anche all’ultimo minuto.

Tutto quello che serve sono le uova, che possono essere di vario tipo purché buone e di grande qualità, come ad esempio le uova di Pasqua di cioccolato Venchi. Ogni uovo realizzato dal marchio piemontese contiene una sorpresa, un elemento fondamentale per rendere la caccia al tesoro ancora più divertente.

Una volta scelto il premio finale, sarà poi necessario solo un pizzico di fantasia per rendere tutto assolutamente divertente.

Ecco gli step principali per preparare la caccia al tesoro di Pasqua.

Trova un posto insolito dove nascondere le uova

Perché la caccia al tesoro sia davvero efficace e divertente è necessario innanzitutto trovare un posto, in casa, nel quale a nessuno verrebbe in mente di cercare le uova di Pasqua.

Questo potrebbe essere la scarpiera, l’armadio di mamma e papà o ancora la lavatrice. Cosa importante è assicurarsi che il luogo dove verrà posto l’uovo non sia troppo caldo o vicino a una fonte di calore.

La permanenza del premio per tante ore potrebbe farlo sciogliere e deludere i bimbi una volta trovato.

Pensa a un percorso a tema

Quando si prepara un percorso di caccia al tesoro è importante disegnare una mappa fatta di tante tappe da raggiungere in maniera graduale.

Questa potrebbe essere anche un puzzle, con pochi pezzi, su cui segnare una frase, un indovinello, degli indizi che conducono al pezzo successivo, fino al suo completamento, che rivelerà la posizione esatta dell’uovo di Pasqua.

Per compiere questo passaggio, serve davvero tanta fantasia. Si possono utilizzare filastrocche, frasi da completare, personaggi o sigle dei cartoni animati preferiti o piccoli giochi di logica che i bimbi dovranno risolvere per ottenere l’indizio successivo.

Se organizzata bene, con pazienza e fantasia, la caccia al tesoro di Pasqua può diventare un rituale di famiglia molto divertente, per trascorrere insieme la mattina della festività.