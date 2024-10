Burro struccante Yepoda, perché dovresti iniziare ad usarlo anche tu

Uno dei prodotti beauty più amati in assoluto è il burro struccante Yepoda. Ecco come usarlo e perché potrebbe rivoluzionare la tua skincare quotidiana!

La skincare coreana è sempre più di tendenza tra le donne di tutte le età: prendersi cura del proprio viso è molto importante, ecco perché applicare sulla propria pelle dei prodotti specifici e soprattutto in un ordine ben preciso è fondamentale per ottenere i risultati desiderati.

Chi segue la skincare coreana saprà che uno dei brand più amati in assoluto è Yepoda. Un marchio di k-beauty nato di recente, nel 2020, con l’obiettivo di diffondere e rendere soprattutto più accessibile la skincare coreana anche nel continente europeo.

Il prodotto che sta conquistando sempre di più l’attenzione di tantissime persone, anche coloro che non seguono la skincare coreana, è il burro struccante Yepoda. Un prodotto ricco di proprietà benefiche tanto da rientrare tra i must del momento!

Burro struccante Yepoda: come si usa e perché averlo nel beauty case

Il burro struccante Yepoda è un balsamo detergente che rimuove il trucco ma anche l’eccesso di sebo e altri residui. Ideale da usare anche su pelli sensibili, ecco perché sta diventando uno dei prodotti must have del momento.

L’olio di oliva presente all’interno del prodotto ti permette di detergere il viso, mentre l’olio di cocco agisce da emolliente. Per rendere il viso più morbido e ben idratato non può mancare un buon nutriente com il burro di karité, un ottimo alleato di bellezza per la cura della pelle.

Come usare il prodotto? Il procedimento è molto semplice. Innanzitutto è il primo prodotto da utilizzare per la skincare serale, quindi rimuovi il make up nel seguente modo: prendi un po’ di prodotto e riscaldalo tra le dita, dopodiché effettua dei movimenti circolari su tutto il viso così da pulirlo per bene.

Inumidisci un dischetto di cotone lavabile e in modo molto delicato strofinalo sul viso per rimuovere il trucco e il sebo in eccesso. Per procedere con gli step della skincare il brand consiglia di proseguire con una doppia detersione, quindi abbina al tuo balsamo struccante un prodotto schiumogeno così da pulire completamente il viso.

Procedi con gli altri step, quindi tonico, siero e crema idratante. Anche il contorno occhi non deve mai mancare, deve essere applicato sia al mattino che la sera e soprattutto non deve mai essere sostituito dalla crema viso!

Lo trovi sul sito ufficiale del brand con il nome di The Calm Balm, il costo è di 25 euro e chiunque l’ha usato sembra essersi trovato molto bene.