Guida definitiva alla beauty routine post vacanze: i buoni propositi di settembre

Settembre è il nuovo gennaio, dopo un’estate trascorsa al mare, in piscina o in montagna, è giunto il momento di mettere nero su bianco i buoni propositi beauty. Recuperare l’idratazione della propria pelle e dei propri capelli è importantissimo, specialmente se durante l’estate non hai dedicato abbastanza attenzioni alla tua cute.

Quali sono i buoni propositi beauty da mettere in atto a partire dal mese di settembre? Ecco cosa devi assolutamente fare per prenderti cura del tuo corpo e di te stessa!

Buoni propositi beauty da settembre: ricomincia da te

Settembre segna un nuovo inizio, anche per la tua pelle: è l’occasione ideale per rivedere la beauty routine e lasciarsi alle spalle le cattive abitudini che ti hanno accompagnato durante l’estate, come un’esposizione eccessiva ai raggi solari senza protezione e creme idratanti messe di rado. Insomma, per riprendere in mano la situazione basta davvero poco!

Anche se durante l’estate sei rimasta costante con la tua beauty routine, i i buoni propositi che trovi qui sotto sono da mettere in pratica sin da subito. Se inizi ora in questo modo, a fine anno noterai un miglioramento sulla tua pelle e sulla tua chioma!

La prima cosa da fare è rivedere la propria skincare mattutina e serale. Aggiungi un prodotto idratante e nutriente per la tua pelle, come un siero o una maschera da applicare sul viso 1 – 2 volte a settimana. Se fino ad ora hai utilizzato prodotti di scarsa qualità, inizia a rendere la tua skincare più efficace e, soprattutto, scegli cosmetici adatti al tuo tipo di pelle.

Anche se l’estate è finita, continua ad applicare sul viso e sulle zone esposte la protezione solare adatta al tuo fototipo. I raggi UV, infatti, sono presenti tutto l’anno, quindi non dimenticare mai questo passaggio!

Idrata le tue labbra con uno scrub fai da te: è un ottimo modo per iniziare a preparare le labbra alle basse temperature!

Per quanto riguarda la chioma, invece, ti consigliamo di applicare per almeno 2 – 3 volte a settimana, per tutto il mese di settembre, una maschera idratante da lasciare in posa per almeno 30 minuti. L’acqua del mare, il sole, il cloro della piscina sono solo alcuni dei motivi per cui i tuoi capelli possono apparire spenti e sfibrati. Per restituire loro forza e idratazione, scegli trattamenti nutrienti, ad esempio potresti provare un impacco a base di olio di cocco e karité.