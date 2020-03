Anche i più accaniti lettori delle cronache rosa non potranno fare a meno di rimanere a bocca aperta davanti a quest’ultimo gossip. Pare infatti che Bradley Cooper e Katie Holmes si stiano frequentando ormai da qualche mese, e che tra di loro le cose si stiano già facendo serie. Una notizia che lascia di stucco, ma che ci regala anche grandissime emozioni.

Bradley Cooper e Katie Holmes, il gossip

Nelle ultime ore, Ok! Magazine ha lanciato la bomba: secondo la rivista, l’attore americano Bradley Cooper avrebbe (ri)trovato l’amore con una sua collega, la splendida Katie Holmes. Entrambi arrivano da una lunga relazione e sono single da pochi mesi, ma a quanto pare avrebbero ben presto visto scattare la scintilla tra di loro.

Le indiscrezioni parlano di un incontro causale avvenuto in un bar di New York, a pochi passi dalle loro abitazioni. Secondo quanto rivelato da una fonte anonima, Bradley avrebbe fatto il primo passo chiedendo il numero di telefono della Holmes. E, inaspettatamente, qualche giorno dopo avrebbe chiamato l’attrice, proponendole un appuntamento.

Nessuno dei due ha ancora confermato la notizia – ma non l’hanno neanche smentita, e questo è un indizio sospetto, secondo molti fan. In realtà, sappiamo bene come tutti e due siano sempre stati molto riservati per ciò che riguarda la loro vita privata, quindi non ci sorprenderebbe scoprire che stanno cercando di mantenere il silenzio su una presunta relazione.

Addio Irina Shayk: la nuova fiamma di Bradley Cooper

Stando ai rumors, Bradley Cooper e Katie Holmes si starebbero frequentando ormai da tre mesi. I conti tornerebbero, se consideriamo che fino allo scorso anno erano entrambi sentimentalmente impegnati. Cooper, dopo un matrimonio fallito, ha avuto una lunga relazione con la supermodella Irina Shayk, dalla quale nel 2017 ha avuto anche una bambina, la piccola Lea.

Da quando è stata resa ufficiale la notizia della loro rottura, le indiscrezioni si sono susseguite rapidamente. Tantissimi erano convinti che Bradley avesse una storia con Lady Gaga, sua partner nel grande successo cinematografico A star is born – anch’essa, tra l’altro, reduce da un addio al suo promesso sposo.

E invece la fortunata parrebbe essere Katie Holmes: nel suo passato, un lungo matrimonio con Tom Cruise, dal quale è nata la figlia Suri, e di recente una relazione con Jamie Foxx, conclusasi nel 2019. Insomma, oggi sono entrambi liberi e pronti a ricominciare ad amare. Che sia nata una nuova storia d’amore?