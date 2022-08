Brad Pitt ha una nuova, bellissima e famosa fidanzata?

Brad Pitt ed Emily Ratajkowski è la nuova fantastica e super bella coppia di Hollywood?

I due sarebbero stati avvistati mano nella mano a New York. Scendiamo nei dettagli.

Chi è Emily Ratajkowski?

Emily Ratajkowski, nota anche come Emrata, è una modella, attrice e autrice del bestseller My Body. Ha opinioni forti e non ha timore di esprimerle. Lavora sodo per i diritti delle donne.

Ha un figlio di un anno, Sylvester Apollo, che ha cresciuto con l’ormai ex marito Sebastian Bear-McClard.

I due si sono lasciati a giugno, perché pare che Sebastian avesse tradito più volte Emily.

Quest’ultima è in procinto di chiedere il divorzio, nel frattempo si concentra sul figlio Sebastian… E forse su Brad.

Brad Pitt ed Emily Ratajkowski sono davvero una coppia?

Questa sì che sarebbe una notizia bomba! Brad Pitt ed Emily Ratajkowski sono due dei personaggi più interessanti di Hollywood. Quale storia d’amore più gustosa per i giornali?

Ma i due stanno davvero insieme?

Secondo l’account “DeuxMoi“, la Lady Whistledown reale, per chi ha visto Bridgerton, ha pubblicato su Reddit la notizia secondo la quale Emily Ratajkowski e Brad Pitt erano stati avvistati più volte.

DeuxMoi è un account attivo sia sulla piattaforma di blog Reddit che su Instagram e pubblica sempre voci sulla vita amorosa delle star.

Alcuni dei suoi rumors si sono poi rivelati reali, ma molti sono stati smentiti.

Questa volta sarà vero o falso? Vi terremo aggiornati.