Brad Pitt e Emily Ratajkowski: scoppia il gossip che fa impazzire il web

Non si spengono i riflettori sulla presunta coppia Brad Pitt e Emily Ratajkowski! Dopo la fine del matrimonio tra la modella e Sebastian Bear-McClard, i rumors si sono moltiplicati e poche ore fa sarebbe arrivata la risposta alle tante domande dei fan…

Cosa sappiamo del gossip del momento su Brad Pitt

Foto Getty Images | Carlos Alvarez

Le voci su Brad Pitt e la presunta nuova fidanzata famosa hanno invaso le cronache rosa di mezzo mondo e i fan si chiedono cosa ci sia di vero dietro il gossip sul presunto amore con la splendida Emily Ratajkowski.

A pronunciarsi, dopo mesi di indiscrezioni, sarebbe stata proprio la diretta interessata che, in una recente intervista, avrebbe chiarito come stanno le cose…

“Non sono mai stata con qualcuno famoso o potente“. Una risposta arrivata in merito alla presunta frequentazione con l’ex di Angelia Jolie e Jennifer Aniston che non sembra però dire proprio tutto. Davvero il flirt tra Emrata e Brad Pitt è una fake news? L’interrogativo è lecito e il condizionale appare d’obbligo, ma che qualcosa di rovente bolla in pentola è sentimento piuttosto comune tra i fan delle due star.

Al momento, da parte di Brad Pitt sarebbe arrivato soltanto un muro di silenzio: l’attore non si è pronunciato sul presunto affaire e già questo, a detta dei più maliziosi, sarebbe indizio che “gatta ci cova”…