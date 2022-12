Quando si organizza un matrimonio, la scelta del bouquet non è tra le prime cose a cui pensare. In realtà non è così, perchè si tratta di una delle scelte più difficili che occorre valutare bene. C’è chi lo preferisce di una forma piuttosto che di un’altra, serve capire quale colore scegliere e quali fiori vanno bene per quel colore.

Insomma, la scelta non è facile ed è importante prendere in considerazione diversi aspetti prima di fare quella definitiva, dal fiore adatto alla stagione, all’abito da sposa.

Bouquet da sposa: 4 consigli per sceglierlo – Foto Pixabay/ RitaE

I fiori più adatti

Ogni stagione ha una tipologia di fiore adatto, occorre trovare i fiori più belli in base al periodo in cui ci si sposa. Sposarsi a dicembre significa non poter avere il bouquet di peonie bianche che tanto è amato. Si tratta di fiori che non vanno bene con la stagione invernale, quindi di conseguenza la scelta andrà su altre tipologie.

Quanto costa un bouquet da sposa

Il prezzo del bouquet può variare a seconda di vari fattori, mediamente il costo si aggira dai 50 ai 300 euro. Dipende tutto dai fiori scelti, dalla dimensione del bouquet e della tipologia, ma anche dall’assemblamento.

Come scegliere il bouquet in base all’abito

Colore, forma e tessuto dell’abito sono aspetti importanti da prendere in considerazione quando si sceglie il bouquet da sposa che deve essere in perfetta armonia con l’intero look, soprattutto con l’abito.

In generale, con un abito da sposa semplice o minimal, si può osare con un mazzo di fiori elaborato per dare un tocco in più, al contrario, per abiti molto decorati, che hanno anche il velo, è preferibile optare per un bouquet più sobrio, in grado di compensare il look, senza renderlo troppo carico.

Quali tipologie di bouquet esistono

Esistono varie tipi di bouquet tra cui scegliere, abbinandolo sempre allo stile e alla tipologia dell’abito:

rotondo e compatto : non ha troppi fronzoli ed è adatto ad abiti corti oppure a tubino

: non ha troppi fronzoli ed è adatto ad abiti corti oppure a tubino voluminoso : composto da fiori grandi o con lo stelo lungo e si adatta perfettamente ad abiti da sposa stile impero, dal taglio semplice ma sofisticato;

: composto da fiori grandi o con lo stelo lungo e si adatta perfettamente ad abiti da sposa stile impero, dal taglio semplice ma sofisticato; a cascata : è tra i più romantici, perfetto per abiti da sposa a sirena con lo strascico. Questo tipo di mazzo non è appropriato a spose che non sono mediamente alte

: è tra i più romantici, perfetto per abiti da sposa a sirena con lo strascico. Questo tipo di mazzo non è appropriato a spose che non sono mediamente alte fiore unico: è una scelta insolita, seppur molto elegante e raffinata. Ideale per abiti aderenti, a sirena o a colonna. Un fiore adatto è la peonia che si presta ad essere usata singolarmente grazie alla sua forma ampia e consistente

Importante è valutare il tipo di fiore abbinato all’abito.