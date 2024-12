Borse Valentino, la nuova collezione ti farà innamorare grazie al tocco di Alessandro Michele

La nuova collezione di Borse Valentino è stata ideata dal direttore creativo Alessandro Michele ed è stata presentata durante le sfilate della collezione cruise 2025 ‘Avant Les Débuts’.

Nella pre-collezione Valentino Autunno/Inverno 2024/2025 di Alessandro Michele troviamo in particolare le borse Valentino Garavani “9to5” e “Viva Superstar“. I prodotti di entrambe le linee sono un inno alla libertà con dettagli che riescono a convincere sia le fashioniste più giovani che le loro nonne.

Al designer va senza dubbio il merito di aver reinterpretato un’icona come Valentino attraverso la sua visione molto personale e onirica. Le visioni che ha materializzato in questa collezione sono un tributo alla storia della moda italiana, e a Roma come centro di questo mondo.

Borse Valentino, la nuova collezione 9to5 e Viva Superstar

Parliamo di due linee in particolare tra le borse Valentino della nuova collezione. Si tratta della Valentino Garavani 9to5 e della Valentino Garavani Viva Superstar.

La prima, come si può intuire dal nome, è un accessorio da utilizzare comodamente dalle 9 alle 5, in pratica per tutto il giorno. È una borsa a spalla che è disponibile in diverse finiture.

Infatti è realizzata in una vasta gamma di materiali, in canvas con profili in pelle, in pelle di vitello pregiata, con lavorazione semi-lucida e suede vellutato.

Ma non mancano modelli in pelle di pitone e con tessuto in lavorazione jacquard con decorazioni floreali. L’accessorio presente una tracolla in pelle regolabile e tre distinti scomparti interni, foderati in pelle.

Questo tipo di borsa Valentino, si legge in una nota della casa di moda romana è “Libera da qualsiasi limitazione estetica, parla un linguaggio universale, enfatizzato da una struttura morbida e leggermente arrotondata, arricchita da un VLogo dorato“.

Il modello Valentino Garavani dal nome più che evocativo, “Viva Superstar” è invece una maxi bag in nappa dedicata alle amanti dello stile retrò e a chi sente di avere lo spirito di una vera diva. Non a caso è una borsa liberamente ispirata alla scena artistica degli anni ‘70 ed è quindi adatta a chi vuole osare ed esprimere il proprio desiderio di ribellione, tipico di quegli anni.

L’elemento caratterizzante di questo modello di borsa a tracolla è la catena in color oro scorrevole. Che è in comune ai vari modelli ideati in tre misure: piccola media e grande, in modo da soddisfare tutte le esigenze di uso e di stile. La borsa è caratterizzata dal maxi VLogo Signature a contrasto color marrone su nero o nero su fondo bianco avorio e può essere indossata a spalla o crossbody.