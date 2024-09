Borse Max Mara: le tendenze per la stagione autunno-inverno

Con l’arrivo della stagione autunnale-invernale, il mondo della moda torna pronto al rinnovamento per stupire gli appassionati di tutto il mondo. Anche Max Mara ha preparato una nuova collezione di borse, in grado di unire un design innovativo alla praticità che la contraddistingue da sempre.

Il brand italiano è famoso per il suo stile elegante e sofisticato e la nuova collezione di borse non è da meno. Scopriamo insieme alcune delle borse Max Mara per la stagione autunno-inverno 2024-2025.

Borse Max Mara, nuova collezione 2024: la borsa Marine in tessuto Teddy

Le borse autunno-inverno 2024-2025 dettano le nuove tendenze per la stagione in arrivo. Ci sono borse di tutti i tipi e colori, dalle mini alle oversize e dai colori total black a quelli più chiari. Per questa stagione, Max Mara si dedica alle forme geometriche: ci sono borse dagli angoli marcati e le linee rette, che risultano non soltanto eleganti ma anche funzionali per poter tenere tutto a portata di mano.

Una delle borse Max Mara per la stagione autunno-inverno 2024-2025 è la borsa Marine in tessuto Teddy in color cammello. Si tratta di una borsa a mano realizzata in tessuto Teddy su base seta e pelle liscia. Dalla forma arrotondata, è versatile e particolarmente ampia. Come molte borsa a tracolla, ha la tracolla rimovibile e i manici tubolari. All’interno c’è una busta estraibile che può essere utilizzata come pochette portaoggetti.

Borse weekend Max Mara: la Pasticcino Bag

Tra le borse a tracolla dalle forme compatte e ridotte, c’è la Pasticcino Bag. Disponibile in nero, avorio, rosso scuro – le borse rosse sono la tendenza del momento – oro, rosa antico, verde smeraldo e rosa shocking – tra gli altri colori – la Pasticcino Bag può dare un tocco affascinante allo stile quotidiano, sia che si tratti di un look casual che di un look elegante.

Creata in nappa lucida e morbida, ha una doppia tracolla rimovibile a catena e in pelle che permette di indossare la borsa a mano o come cross body. Grazie al suo modo di vestire e alle sue dimensioni, si adatta a ogni esigenza.

Pochette Max Mara in raso di viscosa e seta

Infine, in nero e rosa confetto, la pochette Max Mara è realizzata in raso di viscosa e seta. Dalla forma a busta piatta, vanta un design con una tracolla a catena color oro chiaro, che può essere rimossa per essere portata a mano o a spalla.

Dalla texture morbida, è foderata in microfibra ed è rifinita con il logo Max Mara sulla parte frontale. La chiusura, invece, è a calamita. In generale, quindi, le borse Max Mara per l’autunno-inverno 2023-2024 vantano tonalità neutre come il beige e il nero per un design raffinato e versatile. Si tratta di borse in grado di trasformare un semplice look in qualcosa di più.