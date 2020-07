Cosa rende un marchio come Irevedì unico? La sua filosofia, fondata su tradizione, passione e attenzione. Una triade che porta il mondo delle borse made in Italy a una nuova era.

Tradizione, quella dell’artigianato della pelletteria di lusso fiorentina e quella delle antiche tecniche di filatura e tessitura artigianali della cultura tailandese: su di esse posa le fondamenta la prima collezione di borse del neonato brand Irevedì.

Passione, è la passione per la moda che porta a Firenze la sudcoreana Ji Young Hur, originaria di Seul. Ed è nella città del Ponte Vecchio che la giovane designer incontra il futuro marito Daniele Rimetti, al timone della storica azienda di famiglia nota a livello internazionale per la produzione di pelletteria di altissima qualità. Ed è nuovamente la passione, quella per le nuove sfide, che ha fatto nascere Irevedì.

Attenzione, infine, è l’attenzione alle piccole cose quella che ha portato Ji e Daniele a scegliere soluzioni sostenibili, o meglio “eco-consapevoli”, come loro amano definire, è l’accortezza nello scegliere pellami, tessuti e packaging belli, preziosi ma anche rispettosi dell’ambiente.

Come nascono le borse in vera pelle artigianali di Irevedì

Ray Bag, questo il nome dato al primo modello di borse in pelle on line di Irevedì. È infatti questa la gamma con cui la coppia, unita dalla passione per la moda e l’innovazione, hanno voluto dar vita a un prodotto che coniugasse bellezza funzionalità. Ji ha avuto l’idea e ha creato il design e Daniele gli ha dato forma creando la Ray Bag una borsa che può accompagnarti inogni momento della giornata, dall’ufficio fino alla cena con le amiche. Tutto grazie a quel tocco elegante e al contempo pratico di questo accessorio, utile per dare a qualsiasi look ti piaccia sfoggiare quella nota in più.

La particolarità di questa borsa risiede nella ricercatezza dei dettagli: quelle di Irevedì non sono infatti semplici borse in vera pelle artigianali, ma sono dei veri e propri accessori artistici con cui arricchire il proprio outfit. I tessuti utilizzati sono realizzati con filati pregiati prodotti dalle mani esperte degli artigiani della tradizione tessile thailandese, essenziali per poter creare un prodotto ricercato e di indubbia qualità. Caratteristiche ben evidenti nelle versioni della borsa Ray Bag Marina Pink e Wavy Brown, dove le stampe su tessuto sono riproduzioni di vere opere d’arte, nate dalla collaborazione con artisti internazionali. Il “sapore” della tradizione tessile orientale viene esaltato dai pellami di altissima qualità e dall’esperienza dei giovani artigiani altamente qualificati impiegati nell’azienda di Daniele che con le borse Ray Bag Irevedì ha fatto del binomio “qualità-funzionalità” un vero e proprio diktat.

Borse made in Italy, in pelle ed eco-sostenibili

Le Ray Bag di Irevedì sono fatte a mano, realizzate da giovani artigiani specializzati nel creare borse made in Italy e prodotte secondo dei processi attenti all’impatto ambientale. Ma come si può produrre una borsa in pelle che sia anche ecosostenibile? Al giorno d’oggi, è praticamente impossibile essere insensibili alle tematiche ambientali ed è del tutto comprensibile mostrare una certa curiosità nei riguardi dei processi produttivi seguiti dalle aziende, se per esempio queste ultime sono attente all’ambiente e/o sono concretamente impegnate in un progetto sociale utile per il benessere di tutta la comunità. Ebbene, Irevedì ha dimostrato più volte di aver fatto una scelta green: ha optato per dei filati sostenibili e naturali al 100%, ha scelto un packaging dal ridotto impatto ambientale e ha preferito un cuoio conciato al vegetale, una conciatura eco-sostenibile e utile per rendere unica ogni borsa perché conferisce alla pelle delle sfumature particolari impossibili da ripetere. Ha scelto, in sintesi, di essere un’azienda eco-consapevole.

Così potrai sfoggiare la tua borsa in vera pelle artigianale e sentire che stai indossando molto più che un semplice accessorio: è un messaggio di bellezza, di attenzione e di cura, che supera barriere fisiche e pregiudizi nel nome dell’unione di culture e tradizioni diverse, il tutto in un design versatile ma elegante!