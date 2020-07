Le borse mare più belle sono state pensate in forme e colorazioni per tutti i gusti, dai modelli più grandi per la spiaggia con motivi ispirati alle tendenze di stagione, alle borse più chic da portare con se in riva al mare. Sono tanti i brand che in vista delle vacanze hanno inserito tra i loro nuovi arrivi shopper di dimensioni perfette per portare con noi tutto quello di cui abbiamo bisogno, da Calzedonia e Carpisa, a Liu Jo e Saint Barth. Sono tutti modelli pratici ma esteticamente molto fashion e si riconfermano di tendenza anno dopo anno.

Continua a leggere

Le borse per il mare grandi

Le borse per il mare grandi sono le più scelte perché pensate per contenere teli di grandi dimensioni e tutto ciò che ci serve in spiaggia.

Continua a leggere

Carpisa propone maxi shopper per la spiaggia in canvas con applicazioni vivaci, stampe floreali e borse a rete total black. Mentre brand come Calzedonia premiano creazioni semplici realizzati in tessuto morbido stampato multicolor. Immancabili le borse per la spiaggia a righe in tutte le collezioni più belle, da Liu Jo a Saint Barth, modelli in stile navy da non perdere.

Continua a leggere

Continua a leggere

LEGGI ANCHE: CAPPELLI DA MARE, I PIÙ CHIC E TRENDY

Le borse per il mare di paglia

Le borse per il mare di paglia sono il tallone d’Achille di tante fashion aicted, modelli da sempre legati alla stagione calda che sono previsti in forme grandi o medie per tutti i gusti.

In commercio potete trovare borse verticali in rafia con manici lunghi per indossarle a spalla, borse di paglia a cesta con tanti pom pom e inserti colorati che decorano la superficie. Per quest’anno, però, i modelli di tendenza sembrerebbero essere quelli più chic con tonalità delicate e semplici.

Le borse per la spiaggia più trendy

Diversi brand puntano invece a stupire realizzando creazioni più particolari, come Saint Barth che vuole lungo la superficie delle sue shopper per le vacanze stampe ironiche e molto caratteristiche.

Zara premia i motivi etnici per le sue borse estive all’uncinetto, Dolce & Gabbana, invece, punta a qualcosa di più eccentrico con il ricamo gioiello nella sua proposta di borsa in paglia.

Continua a leggere

Continua a leggere

Anche le borse trasparenti si riconfermano trendy per la calda stagione. Dalle nuance più vivaci a quelle delicate e a pastello, potete trovare modelli con sacche interne, con scritte e dai tocchi fluo.

Continua a leggere

Trovate tantissimi modelli di borse mare su Amazon, Zalando e in diversi e-shop di successo.