Borse di studio da 800 euro per la scuola: chi può richiederla entro il 14 maggio

Borse di studio del valore di 800 € per alcune tipologie di studenti: ecco chi potrà presentare la propria domanda entro il 14 maggio.

Nell’ambito dell’istruzione italiana, ma anche internazionale, le borse di studio sono fondamentali per poter portare avanti il proprio percorso accademico. Si tratta di particolari premi che si basano prevalentemente sul merito e su specifici criteri. Altrettanto importanti in quanto riescono ad alleggerire il carico finanziario dei genitori.

Altro aspetto molto importante da non sottovalutare riguarda il riconoscimento dato agli studenti per l’impegno, la dedizione e la perseveranza di tutto un anno scolastico. Quali le novità per una delle regioni italiane?

Basilicata, possibilità di presentare domanda per gli studenti meritevoli: prevista una borsa di studio di 800 €

Come accennato precedentemente, in Italia svolgono un ruolo fondamentale le borse di studio per gli studenti meritevoli. Non solo sono un importante riconoscimento per tutti coloro i quali si sono impegnati profondamente durante l’anno scolastico, ma sono anche di sostegno per le famiglie più indi difficoltà.

Importanti novità dalla regione Basilicata che ha recentemente pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’approvazione di un nuovo avviso denominato Il Valore del Sapere. Questo si propone di offrire delle borse di studio a tutti gli studenti meritevoli che sono iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado. Importante iniziativa giunta già alla sua terza edizione consecutiva.

Per quanto riguarda il finanziamento, è stato stanziato un totale di 600.000.oo euro al fine di sostenere quanto più possibile l’istruzione di tutti i giovani studenti della regione Basilicata. Lo scopo è proprio quello di promuovere la parità di accesso di istruzione e formazione inclusiva e di qualità. nello specifico andranno sostenuti i gruppi più svantaggiati partendo dall’educazione della prima infanzia, attraversando l’istruzione e la formazione generale professionale – fino al raggiungimento dell’istruzione all’apprendimento degli adulti.

Questo nuovo avviso pubblico riflette quanto la regione Basilicata sia fortemente impegnata nel sostenere l’istruzione dei giovani e quanto quest’ultima sia il mezzo fondamentale per fare in modo che si possa sviluppare sempre di più l’economia. Il fine ultimo è ridurre quanto più possibile tutte quelle che sono le disuguaglianze e offrire ai giovani il mezzo necessario per sviluppare il loro potenziale.

La regione Basilicata rende nota che sarà erogata una borsa di studio pari a 800 € per gli studenti capaci e meritevoli dell’anno scolastico 2022/2023 che hanno conseguito il titolo finale e che risultino iscritti al percorso successivo nell’anno scolastico 2023/2024. Sarà possibile inoltrare la propria domanda entro il 14 maggio 2024 alle ore 12:00.