Addio alle classiche borse da ospedale: scopri i modelli più fashion per la futura mamma

Le future mamme non rinunciano allo stile! Scopri le borse da parto più trendy del momento, ideali per affrontare l’avventura della maternità con un tocco di glamour.

Quando arriva il momento di preparare la valigia per andare in ospedale o in clinica a partorire, ogni futura mamma sa che la scelta della borsa giusta è fondamentale. Non si tratta solo di praticità, ma anche di esprimere il proprio stile personale in un momento così speciale della vita.

La borsa per l’ospedale deve essere capiente, ben organizzata e, naturalmente, alla moda. In questo articolo scopriamo alcune delle opzioni più fashion disponibili: borse che uniscono estetica e funzionalità per rendere il soggiorno in ospedale più confortevole e, perché no, anche elegante!

1) La borsa weekender in pelle, per la mamma chic anche in ospedale

Una delle scelte più chic per una borsa da ospedale è la weekender in pelle. Questa borsa, solitamente realizzata in pelle di alta qualità, offre un look sofisticato e senza tempo. La sua capienza è ideale per contenere tutto il necessario per la mamma e il neonato come pigiami, cambi di vestiti, prodotti per l’igiene personale e pannolini.

Molti modelli di weekender in pelle sono dotati di numerosi scomparti interni ed esterni, utili per mantenere gli oggetti ben organizzati. La robustezza della pelle garantisce una lunga durata nel tempo, trasformando la borsa in un investimento che potrà essere utilizzato anche dopo il parto, magari per viaggi in famiglia o brevi fughe romantiche. Brand come Michael Kors, Coach e Longchamp offrono weekender in pelle che combinano eleganza e praticità.

2) La borsa fasciatoio stilosa e funzionale, da portare in ospedale e usare anche dopo

Un’altra opzione estremamente pratica da portare in ospedale per la mamma è la borsa fasciatoio. Questa tipologia di borsa è pensata appositamente per le neo-mamme con scomparti dedicati ai pannolini, salviette umidificate e persino un materassino per il cambio.

Sono molti i designer che hanno creato borse fasciatoio eleganti utilizzando materiali di alta qualità e colori alla moda. Quelle di Childhome, Storksak, Skip Hop e Tiba + Marl, ad esempio, sono celebri per la loro capacità di unire l’utilità a un design accattivante. Questo tipo di borsa è perfetta per la mamma che desidera avere tutto l’occorrente a portata di mano, non soltanto in ospedale ma anche per i mesi successivi, per cambiare il bébé durante le uscite e in ogni occasione fuori casa.

3) La borsa da ospedale per la mamma in tela, pratica e leggera

Per le mamme che preferiscono un look più casual la borsa in tela è un’ottima scelta. Queste borse sono leggere, resistenti e facili da pulire, rendendole ideali per il soggiorno in ospedale. La tela poi è un materiale versatile che può essere tinto in una vasta gamma di colori, permettendo di trovare una borsa che si adatti perfettamente al proprio stile personale.

Marchi come Herschel, Baggu e Fjällräven offrono modelli pratici e anche estremamente trendy. La borsa in tela può essere utilizzata anche dopo il parto come borsa per il quotidiano, grazie alla sua resistenza e alla capacità di contenere molti oggetti.

4) La borsa zaino: comodità a mani libere

Lo zaino è sempre più di tendenza come alternativa alla tradizionale borsa per l’ospedale: questa opzione è perfetta per la mamma che vuole avere le mani libere per altre attività, come spingere il passeggino o portare il seggiolino per auto.

Gli zaini da ospedale sono disponibili in una varietà di stili, dai più sportivi ai più eleganti. I modelli più fashion offrono tante funzionalità come tasche isolate per biberon, scomparti per pannolini e accessori removibili. Brand come Fawn Design, Itzy Ritzy e Freshly Picked sono noti per i loro zaini eleganti e funzionali, perfetti per le mamme che desiderano unire comodità e stile.

5) L’eleganza discreta della borsa a tracolla

Per una mamma che preferisce un look più raffinato la scelta ideale è la borsa a tracolla: offre un tocco di eleganza discreta, pur essendo estremamente pratica. La tracolla poi permette di portare la borsa comodamente sulla spalla, lasciando le mani libere.

Le borse a tracolla di marchi come Guess, Max Mara, Coach sono sinonimo di lusso e classe e sono perfette per chi non vuole rinunciare al proprio senso della moda nemmeno in ospedale. Anche queste borse possono essere utilizzate dalla mamma sia durante il soggiorno in ospedale sia nelle occasioni speciali post-parto.

6) La borsa a mano oversize, trendy e supercapiente

Un’altra scelta popolare tra le future mamme, infine, è la borsa a mano oversize che offre un’enorme capienza, essenziale per contenere tutto l’occorrente per il parto e i giorni successivi in ospedale.

Nonostante la loro grandezza le maxi bag, con i loro design moderni, permettono di mantenere un look elegante e alla moda. Le borse oversize di marchi come Céline, Balenciaga e Bottega Veneta combinano capienza e stile, garantendo che la mamma abbia tutto ciò di cui ha bisogno, senza compromettere l’estetica. Queste borse possono essere utilizzate anche come borsa da viaggio, grazie alla loro versatilità.

Oltre alla funzionalità, è essenziale che la borsa rifletta lo stile personale della mamma, per rendendo il soggiorno in ospedale un po’ più piacevole e speciale. La borsa giusta non solo semplifica la gestione delle cose necessarie alla mamma e degli accessori per il neonato, ma contribuisce anche a mantenere alto il morale durante un periodo così significativo della vita.

E per ogni mamma scegliere con cura la propria borsa per andare in ospedale significa non solo prepararsi al meglio per il grande giorno, ma anche aggiungere un tocco di stile a un momento così indimenticabile!